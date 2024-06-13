Украина это полигон для испытаний не только западного оружия, но и российского, естественно, тоже.

Специальная военная операция на Украине стала самым крупным и интенсивным вооружённым конфликтом из всех, в которых Россия прямо или косвенно участвовала с конца Второй мировой войны. В этой связи естественно, что именно зона СВО стала «полигоном», на котором проходят боевое крещение все современные и модернизированные образцы российских вооружений.

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Так, сегодня стало известно, что в ходе боевых действий ВС РФ начали применять новый универсальный межвидовой планирующий боеприпас диаметром 30 см. Или сокращённо УМПБ Д-30 СН. Как указывает нам название данного боеприпаса, его можно применять в системах вооружений разных видов вооружённых сил. В частности, УМПБ Д-30 СН предполагает использование в качестве боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Торнадо-С», а также в качестве боеприпасов для боевой авиации.

Насколько активным является применение УМПБ Д-30 СН в зоне СВО, неизвестно. Возможно, его использование ограничится испытательным.