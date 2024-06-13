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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Таиланд уведомил Россию о намерении вступить в БРИКС
Желающих много, а будет ещё больше.

В октябре этого года состоится саммит глав государств-членов БРИКС в Казани. Ожидается, что данное экономическое объединение увеличится как минимум ещё на несколько государств, тем более что число желающих постоянно увеличивается. Так, например, сегодня стало известно, что официальное письмо о намерении вступить в БРИКС на правах полноправного члена передал министр иностранных дел Таиланда Марис Санджампонгса своему российскому коллеге Сергею Лаврову на полях саммита глав МИД стран-членов БРИКС.

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Необходимо понимать, что Таиланд является одной из ключевых азиатских стран — с бурно растущей экономикой и постоянно наращивающим платёжеспособность населением. Это видим не только мы, это прекрасно понимают и государства так называемого глобального Юга, которые оценивают перспективы сотрудничества друг с другом и открытия друг для друга рынка на несколько миллиардов человек.

Здесь, как говорится, «золотой миллиард», стремительно теряющий при этом свой «золотой» статус, только один, а на планете живут ещё 7 с лишним миллиардов человек, и большинство — в Азии.

#россия #политика #брикс #таиланд
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