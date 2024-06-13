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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Роскомнадзор планирует заблокировать звонки из-за границы по умолчанию — для защиты абонентов от спама
Функцию можно будет отключить, если что.

Роскомнадзор ведёт разработку мер, направленных на укрепление защиты российских абонентов от международных спам-звонков. В свете увеличения числа таких вызовов, с которыми сложно бороться даже при помощи оперативных служб, появилась идея о возможности блокирования всех входящих из другой страны звонков по умолчанию.

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Эксперт в сфере информационной безопасности Алексей Коробченко из компании «Код безопасности» подтверждает, что фишинговые и мошеннические звонки чаще всего идут из зарубежных источников, создавая проблемы для отечественных правоохранительных структур. Предложенная мера позволит каждому абоненту лично решать, желает он получать международные звонки или отклонять их, что особенно важно для защиты наиболее уязвимых слоев населения.

Тем не менее, как утверждает Дмитрий Ермаков из департамента F.A.C.C.T. Fraud Protection, мошенники способны адаптироваться к изменениям и переключатся на использование мессенджеров, локальных АТС и симбоксов, поэтому полного решения проблемы такой подход не обеспечит. Он добавляет, что блокировка международных вызовов уменьшит риск мошенничества, но только до некоторой степени.

Сотрудничество Роскомнадзора с операторами связи также включает в себя правовую работу над усилением ответственности операторов за безопасность клиентов. Пресс-служба ведомства подчеркнула важность этих усилий для обеспечения надлежащей защиты абонентов.

В настоящее время операторы связи в России активно используют «Антифрод»-системы с функциями спам-фильтров и проверки подлинности номеров, направленные на борьбу со спамом и поддельными вызовами. Согласно Александру Черненко, эксперту по информационной безопасности из R‑Vision, в рамках новой инициативы может быть реализована блокировка определенных телефонных кодов на уровне этих систем как ещё одна линия защиты от зарубежных атак.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора, внедряемое регулирование позволит абонентам самостоятельно определять уровень своей открытости к международным связям, укрепив тем самым персональную безопасность каждого пользователя связи.

#роскомнадзор #спам
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