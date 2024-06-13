И такое бывает.

Вчера вечером США ввели новый пакет незаконных рестрикций в отношении РФ. Под ограничительные меры попала, в частности, Московская биржа, которая с сегодняшнего дня приостановила торги долларами и евро. Как вы понимаете, если раньше Центробанк России корректировал официальный курс валют на основе итогов торгов на Мосбирже, то теперь такой возможности, причём неизвестно, насколько долго, нет.

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Ещё вчера ЦБ РФ заявил, что торги «токсичными» валютами были перенесены на внебиржевой рынок, и, похоже, пока что система работает штатно. По крайней мере, официальный курс рубля к концу первого дня после введения рестрикций в отношении Мосбиржи не просто остался стабилен, но и даже укрепился.

Так, стоимость одного доллара США ЦБ РФ обозначил как 88,2 рубля (укрепился на 81 копейку), а одного евро — 94,83 рубля (укрепился на 90 копеек).

Необходимо понимать, что делать выводы по первому дню как минимум некорректно. По сути, все ведомства и платёжные системы обязаны работать по официальному курсу ЦБ, но пока что слишком преждевременно делать выводы о том, насколько стабильной является текущая валютная ситуация. Безусловно, количество расчётов в долларах и евро после 2022 года резко сократилось, но неопределённость в данном вопросе может заставить любителей лёгкой наживы реагировать.