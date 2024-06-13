Да тут, как бы, все некомфортно себя чувствуют.

Фильм «Гладиатор» является культовым и считается одним из шедевров американского кинематографа. Как вы понимаете, данные статусы картина получила не просто так, и в этой связи совершенно естественно, что большинство любителей кино относятся к сиквелу заведомо настороженно, а то и вовсе скептически. Чувство дискомфорта испытывает и исполнитель главной роли в оригинальном «Гладиаторе» Рассел Кроу.

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Так, в подкасте Kyle Meredith with Кроу заявил, что «немного некомфортно» чувствует себя из-за того, что «Гладиатор 2» существует и готовится к скорому началу проката. Связано это с тем, что Максимуса — персонажа, которого исполнил в «Гладиаторе» Рассел Кроу — по причине, которые известны всем, кто смотрели данное кино, быть не может.

Вместе с тем Кроу отметил, что выход «Гладиатора 2» изменит дальнейшую судьбу и актёрскую карьеру исполнителя главной роли — точно так же, как выход первого «Гладиатора» изменил судьбу и карьеру самого Кроу. В данном плане, по словам актёра, он испытывает ностальгические чувства и даже по-доброму завидует Полу Мескалу, который исполняет в сиквеле главную роль — повзрослевшего Луция (племянника императора Коммода).

Выход ленты в прокат назначен на 22 ноября текущего года. В России, понятное дело, только неофициально.