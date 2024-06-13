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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Крымский мост защитили от ударов БЭКами с помощью барж
На случай, если в местах сборки и складирования удастся уничтожить не все БЭКи.

Несмотря на отсутствие флота, Украина активно действует в Чёрном море и «кошмарит» корабли российского Черноморского флота. Маленькие, юркие безэкипажные катера (БЭКи, морские дроны), собираемые на Украине по британской лицензии из британских же комплектующих, уже стоили ЧФ нескольких потерянных и повреждённых кораблей.

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Хотя российскими ракетными ударами регулярно поражаются места сборки и складирования данных безэкипажных катеров, опасность применения последних всё равно сохраняется, поэтому защиту Крымского моста, который является одной из символических целей ВСУ, было решено усилить. И вот, сегодня в Сети появились спутниковые и не только снимки того, какие меры были приняты руководством Крыма, дабы укрепить защиту моста.

По сути, наиболее уязвимые зоны моста были физически заблокированы выстроившимися в шеренгу баржами. Натянуты ли между ними сеточные заграждения, на кадрах не видно. ВСУ данные кадры прекрасно видят за счёт работы натовской (американской) спутниковой системы разведки, работающей полностью в интересах Украины, поэтому никаким раскрытием секретов данные фотографии не являются.

Напомним, что Крымский мост не является единственной транспортной артерией, соединяющей полуостров с «материковой» Россией. С весны 2022 года существует сухопутный коридор по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям, где сейчас в том числе активно возводится новая железная дорога.

#россия #украина #политика #боевые действия
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