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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Слияние эпох: израильская армия применяет требушеты для метания горючей смеси на территорию Ливана
Кто-то забыл «апнуть» юнит, оставшийся со времён античности.

На планете бушует столько конфликтов различной степени интенсивности, что многие любопытные «ноу-хау», применяемые в их ходе, ускользают из-под журналистского взора. В России, понятное дело, темой номер один остаётся специальная военная операция на Украине. Тем временем на Ближнем Востоке продолжается горячий конфликт Израиля против движения ХАМАС в секторе Газа, поддержку которому оказывает движение «Хезболла» в Ливане.

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И вот, сегодня в Сети появились кадры использования израильскими военнослужащими самых настоящих требушетов с целью метания зажигательной смеси на территорию Ливана. Работает данное осадное орудие по принципу использования противовеса. Точность попадания при этом, мягко говоря, оставляет желать лучшего, но точности от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и не требуется: отвечать ей не перед кем, а страны коллективного Запада пока ещё слишком боятся гнева Дяди Сэма, чтобы всерьёз предпринять какие бы то ни было действия против официального Иерусалима.

Напоминаем, что эскалация кризиса вокруг Израиля началась в октябре прошлого года, когда члены радикального движения ХАМАС осуществили беспрецедентный террористический акт в отношении мирных израильтян и военнослужащих ЦАХАЛ. Ответные действия Израиля долго себя ждать не заставили: сегодня сектор Газа практически полностью уничтожен авиаударами израильской армии, а количество жертв среди мирного населения этого палестинского эксклава уже заставляет большинство стран планеты пересматривать свои отношения с Израилем как минимум при его нынешнем политическом руководстве.

#политика #боевые действия #израиль #хамас #палестина #сектор газа
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