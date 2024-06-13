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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Большой Duster: в Сети появились фотографии кроссовера Dacia Bigster на платформе «Дастера»
Кузов, может, и громадный, но моторы очень слабенькие.

Недавно в Сеть «утекли» шпионские кадры будущего кроссовера Bigster от Dacia, благодаря чему у всех появилась возможность увидеть, какой внешнийв иди наполнение получит новая модель.

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Bigster обещает стать флагманом и самым большим автомобилем в семействе Dacia, который входит в группу Renault. Пока автомобиль представлен только в формате концептуального проекта, вышедшего в свет в начале 2021 года. Остаётся загадкой, каким будет окончательный вид модели в серии.

Изучение обнародованных шпионских снимков скрытых от общественности тестовых экземпляров позволяет предположить, что дизайн будущей модели будет следовать за уже известными чертами упомянутого ранее Duster третьего поколения. Сопоставление снимков прототипов будущего Bigster и Duster также позволяет выявить множество сходных характеристик. Это одинаковая длина колёсной базы, схожие формы дверей и арок, а также расположение и внешний вид дверных ручек.

Вероятно, Bigster представит собой расширенную версию более компактного SUV. Передняя и задняя части автомобиля, кажется, будут выглядеть почти одинаково, но за некоторым исключением деталей на переднем бампере. Можно также предположить, что новый кроссовер не будет иметь крупных декоративных элементов на передних дверях.

Важным отличием является увеличенный задний свес, который предусматривает возможность размещения третьего ряда сидений. Bigster, возможно, получит также слегка повышенный уровень крыши, что благоприятно скажется на объёме внутреннего пространства. Дополнительной новинкой станут колесные диски уникального дизайна, установленные на тестовых прототипах.

Bigster разрабатывается на платформе CMF-B, как и другие новейшие модели Dacia, в том числе Duster третьего поколения. Вероятно, большая часть линейки силовых установок будет заимствована у последнего, за исключением базового двигателя мощностью 100 л.с. В список вероятных вариантов входит мягко-гибридная система TCe 130 с турбированным трехцилиндровым двигателем объемом 1,2 литра, а также Hybrid 140 с атмосферным двигателем 1,6 л мощностью 94 л.с. и добавлением 49-сильного электромотора, суммарная мощность которых составляет 140 л.с.

#автомобили #renault #dacia #dacia bigster #duster
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