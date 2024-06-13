Даже столь примитивные вещи — и те импортные были (и остаются).

Каждый раз, когда разговор заходит о машиностроении и импортозамещении в России, невольно поражаешься масштабу и уровню проникновения западных технологий в отечественную промышленность. Все станки, роботы-манипуляторы, различное оборудование, программное обеспечение — всё это закупалось за рубежом и, по всей видимости, в руководстве государства главенствовала такая иллюзия, что это будет продолжаться вечно, и что та же Европа не отрежет от себя циклопический российский рынок, поскольку он для неё слишком важен.

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Логический расчёт — российский рынок для Европы действительно важен, а для многих компаний и отраслей он и вовсе был ключевым — к сожалению, не оправдался: Евросоюз и входящие в его состав государства не обладают субъектностью и подчиняются единому органу управления по другую сторону Атлантического океана, даже в ущерб собственным интересам.

Обсуждать это можно долго, но такова сегодняшняя реальность, и с ней нужно жить и к ней нужно адаптироваться. Вот российская входящая в «Росспецмаш» компания «Русская Трапеза» объявила о разработке автоматического оборудования для упаковки пищевой продукции. Оборудование представляет собой вертикальный комплекс по упаковке каш быстрого приготовления в одноразовые пакетики, подразумевающий дозирование и упаковывание сыпучей и мелкоштучной продукции, причём хоть основная сфера применения данного комплекса — это пищевая промышленность, но при необходимости он может работать и на предприятиях другой направленности.

Необходимо понимать, что полностью отечественных станков и различного промышленного оборудования России необходимы тысячи единиц ежегодно. Производство средств производства — это стратегически важная отрасль, и тем, кто отдал её на откуп западной воле (продадим/не продадим, рестрикции введём/не введём), необходимо задать массу крайне неприятных для них, но очень востребованных в обществе вопросов.