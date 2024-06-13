Речь идёт о практически готовом коммерческом продукте.

Компания Infinity Power, базирующаяся в США, представила результаты своих последних исследований — миниатюрные ядерные батареи, способные функционировать на протяжении века. Источником информации стало издание World Nuclear News, которое сообщает о достигнутой разработкой эффективности свыше 60%.

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Отличительной особенностью представленной технологии является превосходство над традиционными способами преобразования энергии распада радиоизотопов, чья эффективность редко превышает 10%. По словам разработчиков, их инновация поднимает планку общей эффективности значительно выше и открывает новые перспективы в производстве радиоизотопных источников энергии.

Данная технология, использующая электрохимическое преобразование энергии, позволяет создавать источники питания размером с монету, способные вырабатывать десятки милливатт энергии на протяжении свыше 100 лет. Самое важное, что технология обладает масштабируемостью, предоставляя возможность создания батарей с мощностью до нескольких киловатт и более.

Infinity Power видит широкий спектр применений своей разработки — от медицинских имплантатов до глубоководных датчиков и энергетических систем космических аппаратов. «Мы стремимся использовать это инновационное решение для запуска коммерчески успешного продукта, что отметит начало новой эры в подходах к хранению ядерной энергии», — подчёркивает генеральный директор компании Джэ Квон.