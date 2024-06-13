Правильно говорит. Вот только, может, надо начать с запрета продажи сжиженного природного газа в «недружественные страны»?

Поведение стран коллективного Запада в отношении России непростительно, и в случае стабилизации отношений с Москвой им ещё придётся выплатить в пользу РФ огромные компенсации за ущерб от введения незаконных рестрикций. А поскольку все односторонние рестрикции в условиях отсутствия объявленной войны по определению незаконны (законны только официальные санкции Совбеза ООН), то и компенсации придётся платить колоссальные.

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Казалось бы, наиболее серьёзный ответ, который продемонстрировала Россия, это национализация или введение внешнего управления предприятиями решивших уйти с российского рынка западных компаний. Тем временем сжиженный природный газ в страны ЕС поставляется в бешеных количествах, нефть окольными путями на Запад попадает, да и в целом всё свидетельствует о том, что российское политическое руководство только и ждёт того, как всё по щелчку пальцев нормализуется и будет как раньше. С какой стати? Как что нормализуется с действующими западными «элитами»? А надо ли России как раньше после всего, что Запад себе позволил? Всё это вопросы, которыми задаётся общество, и на которые публикациями в Telegram реагирует зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Сегодня, например, он прокомментировал новые незаконные антироссийские рестрикции со стороны США, за которыми последуют рестрикции европейские. По словам Медведева, на эти действия обязательно необходимо отвечать, причём не стесняясь в методах: зампред Совбеза РФ считает, что совершенно правильно будет пытаться ежедневно наносить «максимальный вред» государствам, которые ввели антироссийские рестрикции. Вред, продолжает Медведев, необходимо наносить экономикам соответствующих стран, их руководству, благополучию их граждан.

При этом, отмечает чиновник, не нужно стесняться и ограничивать себя в действиях: необходимо начать поставлять оружие противникам Запада, работать с западной оппозицией, начинать милитаризовывать космос, днями и ночами проводить активную информационно-психологическую обработку западного населения.

Вообще, радикальные призывы Медведева, конечно, отзываются в горячих сердцах оскорблённых несправедливостью, заставляя вспомнить про «око за око», и в целом призывы-то правильные, но словами делу не поможешь: для всего вышеперечисленного нужна политическая воля и готовность понести экономический ущерб ради нанесения многократно большего ущерба оппоненту. В вопросе того же сжиженного природного газа необходимо понимать, что из российского газа европейские страны извлекали максимальную выгоду, накручивая добавленную стоимость к созданной с его помощью продукции в несколько раз, если не десятков раз. Возможно, имеет смысл пожертвовать десятком миллиардов долларов, чтобы оппонент потерял пару сотен миллиардов. Ну, это так, поле для размышлений.