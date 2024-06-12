Это уже достойно похвалы. Хоть какое-то туманное проявление суверенитета. Других заставили выгрести всё, что у них было.

Несмотря на то, что двусторонние российско-греческие отношения можно было назвать, скорее, положительными, чем даже нейтральными, Афины, не имея никакого государственного суверенитета и находясь в крайне незавидном экономическом положении с самого момента вступления в Евросоюз, позволить себе перечить коллективной «повестке» по Росси не смогли. Для этого, как вы понимаете, нужна самостоятельность, а у Греции таковой не имеется. Поэтому государство-колыбель всей западной цивилизации присоединилось к незаконным антироссийским рестрикциям и даже поставляло оружие Украине — противнику России в её специальной военной операции.

реклама

Многим европейским странам в рамках оказания Украине военной помощи пришлось начисто выгрести все свои арсеналы. Греция голышом в плане обороноспособности оказаться отнюдь не желает, поскольку, как вы помните из курса истории, имеет весьма недружественного соседа на востоке, и понимает, что в случае чего, разбираться с проблемой придётся самостоятельно: никто на помощь не прибежит.

Поэтому сегодня премьер-министр Греции Кирикос Мицотакис заявил, что Афины не будут поставлять Киеву истребители, поскольку эта тема выходит за рамки той «лиги», в которой действует Греция. Поставлять другим странам свои вооружения ценой собственной обороноспособности Греция не станет.

Впрочем, это пока. Не забываем ключевое: у Греции, как и у практически всех стран ЕС, нет государственного суверенитета, поэтому делать она будет то, что ей скажут. Скажут отдать последние истребители — придётся выполнять. А пока можно поизображать самостоятельность.