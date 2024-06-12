Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Другие планы: Генсек ООН подтвердил, что не поедет на «мирный саммит» по Украине
Зачем участвовать в этом балагане, да ещё и без того, от кого мир на Украине зависит?

Как вы знаете, на так называемый мирный саммит, а по факту просто коллективно-западный междусобойчик при участии пары десятков «нейтралов» и Украины, не пригласили того, от кого зависит любое возможное мирное урегулирование сложившейся ситуации — Россию. Какой смысл участвовать в подобного рода мероприятиях, кроме как, быть может, за казённый счёт посмотреть Швейцарию и поесть/попить в компании правительственных функционеров разных стран, непонятно.

реклама

Ответа на данный вопрос нет и у генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, поэтому сегодня он дополнительно подтвердил журналистам, что не будет участвовать в «мирном саммите» по Украине в Швейцарии. По словам Гуттериша, его рабочий график уже распланирован, а ООН как организация-наблюдатель всё-таки будет представлена на вышеуказанном мероприятии, но на «адекватном уровне». Иными словами Гуттериш заявил, что собрание западных стран по Украине ему не по уровню.

Что нужно делать, чтобы добиться мирного урегулирования по Украине, недавно уже отмечал президент России Владимир Путин: полностью и безоговорочно прекратить все поставки вооружений. В таком случае сопротивление ВСУ прекратится за 2—3 месяца. Необходимо понимать, что Россия заплатила слишком высокую цену, чтобы просто завершать этот кризис. Придётся на международном уровне признать новые территориальные реалии, принять обязательную резолюцию, подразумевающую неукоснительное соблюдение Киевом нейтралитета и политики полной демилитаризации. Любое нарушение — и Россия вмешивается в процесс в одностороннем порядке. Для любых других условий поезд упущен и Западом, и Украиной.

#россия #украина #политика #боевые действия #оон
+
Написать комментарий (0)
Премьер Армении заявил, что страна выйдет из ОДКБ, «когда посчитает это нужным»
В России проходит второй этап учений нестратегических ядерных сил
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
8
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
7
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
12
Эксперт Аткинсон: Вступив в бой с РФ, Запад проигрывает войну на четырех фронтах
3
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
10
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
5
О Петербургском международном экономическом форуме
15
США лихорадочно суетятся пытаясь догнать Россию и Китай в гиперзвуковой гонке — Asia Times
3
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
13
Главы МИД Турции и Китая обсудили "уйгурский вопрос" и желание Анкары присоединиться к БРИКС
2

Сейчас обсуждают

FreeWebber
20:16
Обещали ещё в 23 сдать, позорники😡
В Новосибирске застопорилось строительство нового моста через Обь, запуск отложен на 2025 год
FreeWebber
20:16
Двачую, придурки ещё и промежуточную станцию метро делают вместо продолжения ветки на левом берегу и новой ветки со стороны Меги. Да даже лучше бы соединили выборную со снежиной. В общем всё как обычн...
В Новосибирске застопорилось строительство нового моста через Обь, запуск отложен на 2025 год
Артём Николаев
20:08
Убьёт конечно. Нвидия тянет идеально весь софт, который был выпущен до релиза железа.
Эксперты: с нативным 4K-разрешением на Unreal Engine 5 не справляется даже RTX 4090
Игорь Воробьёв
20:06
Дроны это будущее. 👍
Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
Игорь Воробьёв
20:03
Бандера давно мертв.
Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
Руслан Знамов
20:02
если UE6 его не убьёт )
Эксперты: с нативным 4K-разрешением на Unreal Engine 5 не справляется даже RTX 4090
Артём Николаев
19:58
Ничего, вот 5090 как раз скоро выйдет и теперь точно хватит для 4к
Эксперты: с нативным 4K-разрешением на Unreal Engine 5 не справляется даже RTX 4090
Артём Николаев
19:53
А российский рынок готовится к земле на фоне новости о санкциях против Мосбиржи.
Societe Generale: Рынок акций Китая возвращается к жизни
swr5
19:50
Ципса, у вас там что свет на полчаса включили?
Российская армия освободила посёлки Артёмовка и Тимковка
Китя
19:49
Сегодня наёмников казарму шлепнули фабом. Так что в ЕС траур.
Нидерланды отправят истребители F-16 Украине уже этим летом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем