Зачем участвовать в этом балагане, да ещё и без того, от кого мир на Украине зависит?

Как вы знаете, на так называемый мирный саммит, а по факту просто коллективно-западный междусобойчик при участии пары десятков «нейтралов» и Украины, не пригласили того, от кого зависит любое возможное мирное урегулирование сложившейся ситуации — Россию. Какой смысл участвовать в подобного рода мероприятиях, кроме как, быть может, за казённый счёт посмотреть Швейцарию и поесть/попить в компании правительственных функционеров разных стран, непонятно.

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Ответа на данный вопрос нет и у генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, поэтому сегодня он дополнительно подтвердил журналистам, что не будет участвовать в «мирном саммите» по Украине в Швейцарии. По словам Гуттериша, его рабочий график уже распланирован, а ООН как организация-наблюдатель всё-таки будет представлена на вышеуказанном мероприятии, но на «адекватном уровне». Иными словами Гуттериш заявил, что собрание западных стран по Украине ему не по уровню.

Что нужно делать, чтобы добиться мирного урегулирования по Украине, недавно уже отмечал президент России Владимир Путин: полностью и безоговорочно прекратить все поставки вооружений. В таком случае сопротивление ВСУ прекратится за 2—3 месяца. Необходимо понимать, что Россия заплатила слишком высокую цену, чтобы просто завершать этот кризис. Придётся на международном уровне признать новые территориальные реалии, принять обязательную резолюцию, подразумевающую неукоснительное соблюдение Киевом нейтралитета и политики полной демилитаризации. Любое нарушение — и Россия вмешивается в процесс в одностороннем порядке. Для любых других условий поезд упущен и Западом, и Украиной.