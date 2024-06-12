Здесь, как говорится, скатертью дорога.

В чём смысл военных и каких бы то ни было иных союзов? Правильно: в том, чтобы общая обороноспособность и/или экономическое благосостояние входящих в объединение государств повышались. Как только альянсы становятся политическими инструментами, эти правила мгновенно перестают исполняться. Так происходит сейчас с НАТО, перед откровенно бессмысленными со стратегической точки зрения младочленами которых у Соединённых Штатов Америки столько обязательств, что это, скорее, одно большое бремя и проблема. Также происходит и с ОДКБ, члены которой просто пользуются российской протекцией в одностороннем порядке.

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И вот, похоже, в перспективе одним таким балластом для ОДКБ станет меньше. О том, что Армения выйдет из данного военного союза, «когда посчитает это нужным», заявил сегодня премьер-министр страны Никол Пашинян в ответе на вопрос представителя армянской «оппозиции».

Стоит отметить, что последние несколько лет Армения активно дрейфует в сторону коллективного Запада. Не понимая, видимо, чем это грозит самой Армении, тем более что пример, который испугал вменяемые политические элиты в странах СНГ, имеется, страна активно выходит из российской сферы влияния.

Что до руководства Армении, то оно для того к власти и пришло, чтобы исполнять указы по созданию на границах с РФ очагов напряжённости. Что официальный Ереван будет делать в том случае, если он выйдет из ОДКБ, а затем Азербайджан захочет оттяпать от Армении ещё кусочек «спорных» территорий, этим вопросом должны задаваться граждане Армении и адресовать его политическому руководству страны.