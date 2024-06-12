Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Армении заявил, что страна выйдет из ОДКБ, «когда посчитает это нужным»
Здесь, как говорится, скатертью дорога.

В чём смысл военных и каких бы то ни было иных союзов? Правильно: в том, чтобы общая обороноспособность и/или экономическое благосостояние входящих в объединение государств повышались. Как только альянсы становятся политическими инструментами, эти правила мгновенно перестают исполняться. Так происходит сейчас с НАТО, перед откровенно бессмысленными со стратегической точки зрения младочленами которых у Соединённых Штатов Америки столько обязательств, что это, скорее, одно большое бремя и проблема. Также происходит и с ОДКБ, члены которой просто пользуются российской протекцией в одностороннем порядке.

реклама

И вот, похоже, в перспективе одним таким балластом для ОДКБ станет меньше. О том, что Армения выйдет из данного военного союза, «когда посчитает это нужным», заявил сегодня премьер-министр страны Никол Пашинян в ответе на вопрос представителя армянской «оппозиции».

Стоит отметить, что последние несколько лет Армения активно дрейфует в сторону коллективного Запада. Не понимая, видимо, чем это грозит самой Армении, тем более что пример, который испугал вменяемые политические элиты в странах СНГ, имеется, страна активно выходит из российской сферы влияния.

Что до руководства Армении, то оно для того к власти и пришло, чтобы исполнять указы по созданию на границах с РФ очагов напряжённости. Что официальный Ереван будет делать в том случае, если он выйдет из ОДКБ, а затем Азербайджан захочет оттяпать от Армении ещё кусочек «спорных» территорий, этим вопросом должны задаваться граждане Армении и адресовать его политическому руководству страны.

#россия #политика #психиатрия #армения
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ утром нанесли групповой удар по стоянкам самолётов ВСУ
В России проходит второй этап учений нестратегических ядерных сил
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
8
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
20
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфлагман AMD в играх
7
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
12
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
3
Эксперт Аткинсон: Вступив в бой с РФ, Запад проигрывает войну на четырех фронтах
2
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
10
Xbox Games Showcase 2024 - добейте выживших
5
О Петербургском международном экономическом форуме
14
США лихорадочно суетятся пытаясь догнать Россию и Китай в гиперзвуковой гонке — Asia Times
2

Сейчас обсуждают

glavhyilo
17:09
уже ответили давно,что будет с ф-16 и с теми странами.
Нидерланды отправят истребители F-16 Украине уже этим летом
Михаил Дорошков
17:08
Осталось калоши освоить и полный прорыв ..!
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
Vito Vago
17:08
У них есть желания вставлять палки в колёса!
Страны G7 хотели бы сообща координировать цепочки поставок полупроводниковой продукции
Максим Воробьёв
17:03
Ржу не могу...
Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
Eppius
16:53
Ну добудьте уже все биткоины и засунте их себе в одно место.... В принципе если сша пару своих АЭС под это дело зарезервирует и скупить все асики по миру то за пару лет они весь биткоин отмайнят
Трамп заявил, что вернёт Bitcoin в США и сделает так, чтобы криптовалюту добывали только американцы
ЧatoБoт
16:50
А Дания будет ждать, пока голландские укурки отправят Фы-15 каклам. Колесо генотьбы провернулось.
Нидерланды отправят истребители F-16 Украине уже этим летом
Митюнин Сергей
16:42
Да тяжёлая ситуация.Будем ездить на наших машинах и забудем.об импортных.
Крупные китайские автомобильные компании рассматривают вариант перезахода на российский авторынок
Nvidia&Intel Hater
16:41
Как обычно не читал и традиционно поссал в еблет Чумбе
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
glavhyilo
16:40
минус электрификация всей страны
На Украине запретили включать кондиционеры и наружное освещение в школах для экономии электричества
Nvidia&Intel Hater
16:38
Это точно
Выпущен Chimbalix 24.2 Alphachi, и почему работа по спецификациям в среде Linux это плохая идея
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем