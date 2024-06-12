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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России проходит второй этап учений нестратегических ядерных сил
Сбивать спесь с тех, кто окончательно потерял страх, обязательно нужно.

Многие политологи описывают сегодняшнюю геополитическую обстановку как вторую Холодную войну, которая, по сути, является продолжением фактически так никогда и не окончившейся первой Холодной войны. Как мы знаем, геополитическое сверхдержавное противостояние 1945—1991 годов не перешло в категорию «горячей» сверхдержавной войны исключительно из-за страха взаимного гарантированного уничтожения в ядерном пламени. Страх и трепет перед ядерным оружием обязан сохраняться как фактор сдерживания, потому что в противном случае особо спесивые участники международных отношений могут окончательно потерять берега.

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С этой целью, дабы текущее сверхдержавное противостояние оставалось «холодным» и не выходило дальше прокси-конфликтов и незаконных экономических и торговых рестрикций, в России сегодня начался второй этап учений нестратегических ядерных сил. В его рамках, в частности, вновь образованный Ленинградский военный округ отрабатывает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для ОТРК «Искандер-М» и снаряжения ими соответствующих ракет-носителей.

Вместе с тем во втором этапе учений задействованы корабли ВМФ России, экипажи которых также осуществляют снаряжение крылатых ракет морского базирования учебными специальными боевыми частями. Специальные боевые части, как вы поняли, это ядерные боеприпасы. В данном случае, естественно, это их имитация, максимально приближенная к оригиналу в плане массы и других параметров.

#россия #политика
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