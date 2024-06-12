Таковые у ВСУ спустя почти 2,5 года конфликта ещё имеются.

Нравится это кому-то или нет, но у вооружённых сил Украины ещё сохраняется какая-никакая, но всё же авиация. Да, в это сложно поверить, учитывая поведение украинского военного командования в вопросе планирования и осуществления сухопутных действий, которые бы даже лейтенант, только что выпустившийся из училища, никогда не спланировал, но совсем уж некомпетентным украинское командование считать явно не стоит: авиацию там берегут, и вот уже почти 2,5 года вынуждают российских лётчиков и расчёты ПВО не терять бдительность.

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Но, похоже, в последние дни Воздушные силы ВСУ не то расслабились, не то готовились к чему-то нехорошему и незаконному в отношении территории России, в результате чего в нескольких регионах Украины российской разведкой были выявлены несколько стоянок авиации. Стоянок и самолётов на них, по всей видимости, было достаточно много, чтобы оправдать сегодняшний ночной, плавно переходящий в утренний, групповой удар. Как следует из сводки Минобороны России, удар наносился беспилотниками, а также высокоточным оружием (крылатыми и баллистическими ракетами) воздушного и наземного базирования. Целями удара стали стоянки самолётов ВСУ и инфраструктура авиационной базы.

Параллельно с этим удары наносились по местам временной дислокации зарубежных наёмников, скоплению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатки. В результате удара было достигнуто поражение всех назначенных объектов, хотя с украинской стороны, естественно, сообщили о якобы перехвате всех средств поражения кроме одной оперативно-тактической ракеты комплекса «Искандер-М». Как вы понимаете, всерьёз информацию от украинских официальных источников по данной теме уже не воспринимают, похоже, даже сами украинцы.

О том, что назначенные объекты действительно были поражены, свидетельствуют многочисленные появляющиеся в Сети фотографии последствий группового удара. В этом плане следует понимать, что различные западные сервисы, предоставляющие спутниковые снимки различных локаций, вряд ли покажут разбитые самолёты ВС ВСУ прямо на аэродромах. Если бы было наоборот — это самолёты ВКС России подверглись бы удару — то спутниковые снимки уже были бы повсюду. Повестка, поддержание нарратива, даже в условиях, когда всем итог этого конфликта разумом предельно понятен, но сердцем признать этого вложившиеся в него западные страны пока не готовы. А придётся, рано или поздно.