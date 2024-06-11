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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Словакии признали незаконной передачу Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году
Того, кто совершил такое злодеяние, ожидают большие проблемы. Если он, конечно, не сбежал.

Хотя вменяемое политическое руководство в Словакии пришло к власти ещё в конце 2022 года, отдельные невменяемые элементы в его составе сохранялись и в течение года 2023-го. Именно тогда Минобороны республики передало Украине самолёты МиГ-29, доставшиеся Словакии в наследство от Организации Варшавского Договора. Сегодня госсекретарь Минобороны Словакии Игор Мелихер заявил, что передача Киеву словацкой авиации была незаконной.

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В связи с этим в отношении тогдашнего главы словацкого оборонного ведомства Ярослава Надя будет проведено расследование.

Следует понимать, что у Словакии и без того весьма скромные воздушные силы, и передача аж тринадцати истребителей МиГ-29 в пользу третьей страны — это не просто сомнительно, это при желании можно даже классифицировать как предательство национальных интересов и ослабление национальной безопасности.

#украина #политика #авиация #истребители #боевая авиация #словакия #миг-29
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