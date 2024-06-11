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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия и Иран согласовали текст нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве
Теперь дело за малым.

После того как коллективный Запад в одностороннем порядке решил устроить России порку за слишком самостоятельное и суверенное поведение, но по итогу оказалось, что выпорол сам себя, у Москвы не осталось никаких ограничителей в деле того, с кем сотрудничать и развивать отношения. Так, например, если раньше Россия не торопилась открыто дружить с Ираном, опасаясь незаконных вторичных рестрикций, то теперь, когда все западные рестрикции против России уже введены и дальше уже их вводить некуда, отношения Москвы с Тегераном развиваются семимильными шагами.

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В частности, сегодня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ и Иран согласовали текст нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Ирану предстоит выполнить ряд действий по зафиксированным в договоре вопросам, чтобы вынести договор на уровень одобрения и подписания президентами.

Как дополнительно отметил Лавров, подписание этого договора ознаменует вывод российско-иранских отношений на совершенно новый качественный уровень. Пока что, впрочем, процесс замедлился из-за трагической гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в авиационной катастрофе в мае этого года.

#россия #политика #иран
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