В перспективе там могут начать собирать не только кабины, но и грузовики в целом.

Когда все западные промышленные компании в 2022 году, подтягивая штаны, убегали с российского рынка, опасаясь последствий от своего политического руководства (хотя при капитализме это политики должны защищать интересы капиталистов, а не наоборот, но не будем о грустном), то они оставили предприятия вместе со всем оборудованием. Поскольку подобное поведение в нарушение всех договорённостей прощать нельзя, и западным компаниям ещё предстоит спросить за это со своего собственного политического руководства, то предприятия были либо выкуплены, либо изъяты в государственную собственность, либо на них временно было установлено внешнее управление.

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Не стал исключением и завод грузовых автомобилей MAN на площадке в Санкт-Петербурге. Сейчас на данном предприятии наладили выпуск кабин отечественных грузовиков Брянского автомобильного завода (БАЗ) с постепенным разворачиванием производства, так что в перспективе на бывших мощностях MAN будут собирать не только кабины БАЗов, но и брянские грузовики в целом.

Как сообщается, мощность завода, на котором помимо MAN также выпускали грузовики Scania, составляла порядка 13,5 тысяч автомобилей обеих марок в год.

Как впоследствии западные компании намерены возвращаться на российский рынок, вопрос хороший. Во-первых, статус надёжных партнёров они безнадёжно утратили, раз чтобы сбежать из России, на них было достаточно всего лишь давления со стороны политического руководства того же Евросоюза. Во-вторых, это партнёрство было в первую очередь нужно западным странам. И в-третьих, по мере тотального импортозамещения потребность в таком «партнёрстве» для России будет исчезать семимильными шагами. Поймут ли западные предприниматели, какую глупость сотворили в 2022 году, вопрос пока не имеющий ответа.