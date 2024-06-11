Даже собравшийся на этом междусобойчике народ не понял, о чём, зачем и почему говорит Урсула фон дер Ляйен.

Когда дело доходит до политической повестки, западные страны готовы забыть и про свои собственные «правила», и про адекватность, и про справедливость, и про всё на свете. В частности, разумом все прекрасно понимают, что Украина даже в лучшие свои времена — в 1990-е, когда получила в наследство от СССР/России промышленность, огромные ресурсы и образованное население — к вступлению в Евросоюз была, мягко говоря, не готова, что уж говорить про наши дни, когда Евросоюзу от Украины польза как телеге от пятого колеса, причём расположенного поперёк остальным четырём.

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Но говорить правду — это продвигать «зраду» и вообще оправдывать «российскую агрессию», поэтому правду в Евросоюзе действующие функционеры не говорят. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая явно стремится к скоропостижной гибели европейского наднационального экономико-политического объединения, в рамках проходящей в Берлине «международной конференции по вопросам восстановления Украины» заявила, что Украина «выполнила все шаги» для вступления в Евросоюз.

В представлении госпожи фон дер Ляйен, настала пора уже в этом месяце должны начаться переговоры о вступлении Украины в данное объединение.

Особенно занимательными оказались очень вялые, «жиденькие» аплодисменты собравшихся в зале политиков и журналистов, последовавшие за откровениями фон дер Ляйен. По всей видимости, за редчайшим исключением никто из собравшихся на данный междусобойчик не понял, о чём говорит глава Еврокомиссии и о какой «готовности» Украины к вступлению в ЕС вообще может идти речь. Необходимо понимать, что в текущем состоянии (и то ли ещё будет) Украина тяжелейшим бременем повиснет на европейской и без того находящейся в не самом здоровом состоянии экономике. Украина как государство абсолютно дотационно: всё его сопротивление российской специальной военной операции держится исключительно на бесконечном западном финансировании и поставках западных вооружений.