На танке при этом нет ни «мангалов», ни чего бы то ни было.

Украинский кризис продолжает лепить образ военных конфликтов настоящего и будущего. Те вооружённые силы, которые хотят иметь хоть какое-то подобие конкурентоспособности на ближайшие десятилетия, сейчас активно следят за ходом боевых действий в зоне СВО, и пока что выводы весьма серьёзные: без тотальнейшей защиты танков данный вид бронетехники рискует остаться только в учебниках истории.

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Хорошо это или плохо, сказать пока невозможно, но тот факт, что дорогущие и сложнейшие системы вооружений обездвиживаются, подбиваются или даже полностью сжигаются при помощи FPV дронов, к которым прикреплена противотанковая граната от РПГ-7, не может не наводить на определённые мысли.

Вот и сегодня в Сети появились кадры, демонстрирующие поражение, а затем добивание очередного танка M1 Abrams производства США в зоне проведения специальной военной операции. Сколько на данный момент «Абрамсов» уже было уничтожено российскими войсками, сказать сложно: показания разнятся, да и их поражения/уничтожение стали уже весьма рутинным занятием.

Почему при всей опасности, которую представляют различные беспилотники, на «Абрамсе» нет ни «мангалов», ни «козырьков», ни прочих «ноу-хау» текущего конфликта, неизвестно.