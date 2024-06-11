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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Корабли Северного флота приступили к учениям по применению ракетного вооружения в Атлантике — МО РФ
Это те самые корабли, которые ранее прибыли в порт Гаваны.

Несколько дней назад кубинская пресса со ссылкой на Министерство революционных вооружённых сил Кубы сообщила о том, что группа кораблей российского Северного флота приближается к порту Гаваны в рамках визита, обозначенного как демонстрация дружеских на протяжении десятилетий советско/российско-кубинских отношений. Западная пресса при этом писала, что российские корабли зашли в акваторию Карибского моря в первую очередь для проведения учений, и, вот, оказалось, что западная пресса была права.

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Буквально только что Минобороны России сообщило о проведении учения по применению высокоточного ракетного оружия в Атлантическом океане. В учениях участвуют фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и многоцелевой атомный подводный ракетный крейсер «Казань» вместе с судами обеспечения. В ходе учений боевые корабли посредством компьютерного моделирования отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия по целям условного противника, находящимся на расстоянии более 600 километров.

Программа учений весьма обширная: так, по словам МО РФ, ранее фрегат «Адмирал Горшков» в рамках учений отработал тренировку по отражению воздушной атаки на корабль.

Хотя прямым текстом этого нигде не говорится, но данные учения — это не только демонстрация российского военно-морского флага в Атлантическом океане, но и своеобразный ответ на проведение НАТО военно-морских учений в Балтийском море.

#россия #политика
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