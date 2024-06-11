Объясните канцлеру ФРГ, что чем больше оружия на Украине, тем больше ЕС придётся финансировать её последующее восстановление.

Европейские политики очень любят устраивать мероприятия, смысловая нагрузка которых прямо противоречит их названию и первоначальной логике. Так, например, сейчас в Берлине проходит «международная конференция по вопросам восстановления Украины», однако в её рамках федеральный канцлер Германии Олаф Шольц решил, что будет правильно поднять противоречащую всему смыслу данной «конференции» тему поставок вооружений Украине.

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Так, Шольц призвал западные страны сделать «всё, что можно», дабы усилить украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). По словам Шольца, именно в средствах противовоздушной обороны сейчас больше всего нуждается украинская армия.

Осознаёт ли Шольц, что существует прямая взаимосвязь между поставками Западом вооружений Украине и масштабом разрушений последней, вопрос, что называется, для самых внимательных. Мы уже неоднократно говорили, что если коллективный Запад искренне хочет Украине добра, а не просто использует её как орудие в прокси-конфликте против России, то должен заставить Киев согласиться на любые условия мирных переговоров, лишь бы только в стране воцарился мир. Именно это необходимо Украине, а не никакие средства ПВО. Поставка вооружений лишь отодвигает неизбежное, при этом всё сильнее и сильнее ухудшая положение государства, которому в конечном счёте придётся пойти на колоссальные уступки. А лицо вместе с Украиной, если кто забыл, будут одновременно терять ЕС и США.