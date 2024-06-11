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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц призвал западные страны сделать «всё, что можно» для укрепления украинской ПВО
Объясните канцлеру ФРГ, что чем больше оружия на Украине, тем больше ЕС придётся финансировать её последующее восстановление.

Европейские политики очень любят устраивать мероприятия, смысловая нагрузка которых прямо противоречит их названию и первоначальной логике. Так, например, сейчас в Берлине проходит «международная конференция по вопросам восстановления Украины», однако в её рамках федеральный канцлер Германии Олаф Шольц решил, что будет правильно поднять противоречащую всему смыслу данной «конференции» тему поставок вооружений Украине.

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Так, Шольц призвал западные страны сделать «всё, что можно», дабы усилить украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). По словам Шольца, именно в средствах противовоздушной обороны сейчас больше всего нуждается украинская армия.

Осознаёт ли Шольц, что существует прямая взаимосвязь между поставками Западом вооружений Украине и масштабом разрушений последней, вопрос, что называется, для самых внимательных. Мы уже неоднократно говорили, что если коллективный Запад искренне хочет Украине добра, а не просто использует её как орудие в прокси-конфликте против России, то должен заставить Киев согласиться на любые условия мирных переговоров, лишь бы только в стране воцарился мир. Именно это необходимо Украине, а не никакие средства ПВО. Поставка вооружений лишь отодвигает неизбежное, при этом всё сильнее и сильнее ухудшая положение государства, которому в конечном счёте придётся пойти на колоссальные уступки. А лицо вместе с Украиной, если кто забыл, будут одновременно терять ЕС и США.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #евросоюз #психиатрия
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