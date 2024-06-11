Не просто может, а вообще-то должна так восприниматься.

Вся логика боевых действий России в рамках специальной военной операции свидетельствует об искреннем желании российского политического руководства найти мирное, дипломатическое решение сложившегося кризиса. Именно по этой причине объекты энергосистемы Украины стали систематически «выносить» только на третий год конфликта, хотя все средства и возможности для того, чтобы разом обесточить всю страну, у ВС РФ имеются.

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В том, что сейчас происходит с энергосистемой Украины — по разным подсчётам и заявлениям, государство лишилось 80—95 % тепловой электрогенерации и минимум половины гидроэлектрогенерации — виновато киевское политическое руководство, которое не может удержаться от осуществления террористических с точки зрения международного права ударов по российским объектам вне зоны конфликта: именно в качестве актов возмездия (по крайней мере, формально) ВС РФ производят групповые и массированные удары по объектам электрогенерации Украины.

Учитывая, что оставление населения Украины без электричества это весьма сложный с морально-этической точки зрения вопрос, сегодня журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что об этом думают в Кремле. В свойственной себе манере Песков предложил журналистам переадресовать данный вопрос Министерству обороны, поскольку именно там, в теории, можно получить на него полный ответ, но при этом отметил, что «в конкретных случаях» объекты энергетики Украины являются законными целями для российской армии, поскольку относятся к военной инфраструктуре.

Необходимо понимать, что лишение государства-противника энергетического потенциала является одной из ключевых задач любых боевых действий: без энергии невозможна ни работа тыла, ни функционирование любой маломальской промышленности. Кто и как будет заниматься восстановлением энергосистемы в регионах, которые по итогу конфликта останутся в составе Украины, это вопрос, что называется, повышенной сложности. Беда в том, что ни Европе, у которой своих бед невпроворот, ни уж тем более России, которой придётся восстанавливать отошедшие к ней регионы, что займёт не меньше десяти лет, это всё категорически не нужно. Так что когда отдельные реалисты из числа украинских экс-политиков и чиновников говорят о том, что украинцам придётся учиться жить в условиях постоянных веерных отключений, они отнюдь не преувеличивают.