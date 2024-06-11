Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили, что энергосистема Украины может восприниматься как законная военная цель
Не просто может, а вообще-то должна так восприниматься.

Вся логика боевых действий России в рамках специальной военной операции свидетельствует об искреннем желании российского политического руководства найти мирное, дипломатическое решение сложившегося кризиса. Именно по этой причине объекты энергосистемы Украины стали систематически «выносить» только на третий год конфликта, хотя все средства и возможности для того, чтобы разом обесточить всю страну, у ВС РФ имеются.

реклама

В том, что сейчас происходит с энергосистемой Украины — по разным подсчётам и заявлениям, государство лишилось 80—95 % тепловой электрогенерации и минимум половины гидроэлектрогенерации — виновато киевское политическое руководство, которое не может удержаться от осуществления террористических с точки зрения международного права ударов по российским объектам вне зоны конфликта: именно в качестве актов возмездия (по крайней мере, формально) ВС РФ производят групповые и массированные удары по объектам электрогенерации Украины.

Учитывая, что оставление населения Украины без электричества это весьма сложный с морально-этической точки зрения вопрос, сегодня журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что об этом думают в Кремле. В свойственной себе манере Песков предложил журналистам переадресовать данный вопрос Министерству обороны, поскольку именно там, в теории, можно получить на него полный ответ, но при этом отметил, что «в конкретных случаях» объекты энергетики Украины являются законными целями для российской армии, поскольку относятся к военной инфраструктуре.

Необходимо понимать, что лишение государства-противника энергетического потенциала является одной из ключевых задач любых боевых действий: без энергии невозможна ни работа тыла, ни функционирование любой маломальской промышленности. Кто и как будет заниматься восстановлением энергосистемы в регионах, которые по итогу конфликта останутся в составе Украины, это вопрос, что называется, повышенной сложности. Беда в том, что ни Европе, у которой своих бед невпроворот, ни уж тем более России, которой придётся восстанавливать отошедшие к ней регионы, что займёт не меньше десяти лет, это всё категорически не нужно. Так что когда отдельные реалисты из числа украинских экс-политиков и чиновников говорят о том, что украинцам придётся учиться жить в условиях постоянных веерных отключений, они отнюдь не преувеличивают.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
1
Показать комментарии (1)
Шольц призвал западные страны сделать «всё, что можно» для укрепления украинской ПВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
144
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
6
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
50
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
15
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
20
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
1
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
2
Главы МИД Турции и Китая обсудили "уйгурский вопрос" и желание Анкары присоединиться к БРИКС
+

Сейчас обсуждают

World Trailer
15:20
Ну хоть 500W+ возьмут? :D
Обнародованы спецификации GPU для видеокарт GeForce RTX 50 — топовый чип получит на 33 % больше SM
kitava
15:19
Потому что спрос американских домохозяйств через этот самый госдолг и накачивается. Если хотя бы год жить "по средствам" то вместо 2х млн айфонов купят 1 млн. И вся экономика в тартарары полетит.
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
Vorvort
15:18
Там же в комментариях скрины других тестов, что же ты слив любимки не показал? 😂 И я никогда не гоняю тесты со скейлом 0.5.
Ryzen 5 7500F vs Core i9-11900K – как самый бюджетный процессор AMD обошёл флагман Intel в играх
kitava
15:16
Проблема в том что через долг стимулируется спрос. Та ещё пирамида, в которой надо постоянно занимать и занимать и занимать.
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
kitava
15:14
Где они таких набрали. Они хоть понимают, что если "затянуть пояса" мировая экономика рухнет и на содержание МВФ просто не будет денег.
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
Bratken
15:13
Если что, ноуты с 4080 есть дешевле 280к. А еще мобильная 4080 это что-то в духе настольной 4070. Но, в целом, если работаешь, то ноут даже как-то предпочтительнее, потому что его потаскать с собой м...
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
glavhyilo
15:11
декоммунизация,она неотрывна от деэликтрификации
В Кремле заявили, что энергосистема Украины может восприниматься как законная военная цель
dimkahon
15:10
Ну ясно, +35% к серии 4ххх, можно пропускать.
Обнародованы спецификации GPU для видеокарт GeForce RTX 50 — топовый чип получит на 33 % больше SM
Смотрю за 404
15:09
Еще террористическая война может быть против бывших хозяев. Долги отдать надо.
Британский эксперт рассказал про последствия принуждения Зеленского к миру
Псье Миздюкович
15:08
xyй в ухо вкручивают
Nokia продемонстрировала первый в мире телефонный звонок с эффектом полного погружения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем