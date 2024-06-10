Инициатива принадлежит Новосибирскому государственному университету.

Специалисты из Новосибирска заявили о намерении разработать импульсные лазеры нового типа для инфракрасного спектра. Особенностью предполагаемых лазерных систем будет узкополосность и высокая энергоэффективность, благодаря чему они смогут найти широкое применение в различных сферах — от исследований материалов и промышленности до медицины.

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В Новосибирском государственном университете (НГУ) сообщили о начале трёхлетнего проекта, в ходе которого к концу 2026 года планируется создание экспериментальных образцов импульсных лазеров для ИК-диапазона. Эти устройства предполагается использовать в широком спектре задач в рамках хозяйственной деятельности, что подчеркивает их значимость в промышленной и научной среде.

Авторы инициативы подчеркнули, что уникальные характеристики разрабатываемых лазеров позволят использовать их не только в медицине для методов спектроскопии, но и в таких областях, как промышленность, для контроля синтеза процессов и трёхмерное лазерное сканирование объектов большой площади. Отмечается, что наличие возможности точного измерения дистанций делает новые лазерные системы исключительно полезными в ряде отраслевых приложений.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию первых образцов узкополосных, высокочастотных лазеров состоится в 2027 году, что станет значимым событием в отечественной промышленности и научных исследованиях, обеспечивая новые возможности для развития технологий и методов анализа.