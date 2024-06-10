Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В России до конца 2026 года создадут импульсные лазеры для медицины, промышленности и других сфер
Инициатива принадлежит Новосибирскому государственному университету.

Специалисты из Новосибирска заявили о намерении разработать импульсные лазеры нового типа для инфракрасного спектра. Особенностью предполагаемых лазерных систем будет узкополосность и высокая энергоэффективность, благодаря чему они смогут найти широкое применение в различных сферах — от исследований материалов и промышленности до медицины.

реклама

В Новосибирском государственном университете (НГУ) сообщили о начале трёхлетнего проекта, в ходе которого к концу 2026 года планируется создание экспериментальных образцов импульсных лазеров для ИК-диапазона. Эти устройства предполагается использовать в широком спектре задач в рамках хозяйственной деятельности, что подчеркивает их значимость в промышленной и научной среде.

Авторы инициативы подчеркнули, что уникальные характеристики разрабатываемых лазеров позволят использовать их не только в медицине для методов спектроскопии, но и в таких областях, как промышленность, для контроля синтеза процессов и трёхмерное лазерное сканирование объектов большой площади. Отмечается, что наличие возможности точного измерения дистанций делает новые лазерные системы исключительно полезными в ряде отраслевых приложений.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию первых образцов узкополосных, высокочастотных лазеров состоится в 2027 году, что станет значимым событием в отечественной промышленности и научных исследованиях, обеспечивая новые возможности для развития технологий и методов анализа.

#сделано в рф
+
Написать комментарий (0)
«Росатом» разработал технологию повторного использования ценных металлов в производстве литий-ионных аккумуляторов
В Пермском Политехе разработали тренажёр для обучения процессам в пищевом производстве
Российские инженеры разработали аккумуляторные батареи для вышек сотовой связи с увеличенным на 50 % сроком службы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
69
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
57
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
7
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
36
О причинах гибели президента Ирана Раиси
7
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
7
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
2
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
3
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
+

Сейчас обсуждают

Tarment
20:19
Теперь скажи что на скрине с 4090 уже лучше
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Акация
20:19
Мы никогда этого не узнаем. Время покажет.
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
Nvidia&Intel Hater
20:19
там такая мазня что отвращение вызывает ты реально слепой .я показал товарищуц с 4060 и он сказал что ты врубил там длсс на перфоманс или даже ультру -такой блевотни у него нет на экране и в помине.И ...
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Tarment
20:18
Нет там мазни, просто гладкая, чистая картинка, без всякого шума, всё чётко видно, а главное не видно всей этой мерзости которой твой скрин пестрит, и нет, он не пережат. Тут файлы большого объёма PNG...
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Asker 013
20:17
Вы полагаете, они решили спасти доллар!? А что - возможно и такое...хотя мало вероятно...проще простить всем кому должны и начать с новой валюты )
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
Nvidia&Intel Hater
20:17
там даже в отдалении не ясно ограждение или скамейка -такого зашквара я еще не видел.таа действительно отдыхает.просто конча какая то по экрану размазана.и дурачки как ты хавают,ну 3050 в нативе то ни...
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Nvidia&Intel Hater
20:15
ты свое непотребство видел -там мазня полное ,а отражения и прочее -тут уж вопросы к игре и они ровно такие же на ваших зашкварных нвидиа
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Nvidia&Intel Hater
20:14
ты дурак ??? ты когда грузил их уже сжало когда я грузил сжало -кретин ты
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Nvidia&Intel Hater
20:09
ты своей шлюшке пишешь что ли ??Или под шлюхой с коммунистической твой леха гомогей скрывается ? снова урод клешнепалый свою мочу пьешь ?? когда ты сдохнешь уже .гребаный клешнепалый чмырь мастурбек.Т...
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Вячеслав Безруков
20:08
4090 сразу надо. Потому что - старые игры гавно, а новые крутые - нынешнее мышление ГЕЙмеров.
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем