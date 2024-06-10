Отличный вариант для использования на удалённых и труднодоступных объектах.

Разработанные российскими инженерами аккумуляторные батареи нового поколения для вышек сотовой связи демонстрируют заметные улучшения по сравнению с существующими аналогами на рынке. С точки зрения функциональности, новинка обладает увеличенным сроком службы в 15 лет против традиционных 10 лет, что ставит ее в разряд перспективных решений для использования на удаленных и труднодоступных объектах.

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Ключевые преимущества инновационного продукта включают в себя не только большую долговечность, но и более легкий вес, а также способность к самодиагностике без вмешательства человека, что исключает возможность появления брака и гарантирует безаварийную эксплуатацию системы. Авторы проекта акцентируют внимание на том, что их целью было предложить рынку альтернативное решение, опережающее по качественным характеристикам все существующие опции.

Исходя из серьезных затрат как на приобретение, так и на обслуживание имеющихся на рынке продуктов, команда разработчиков столкнулась с необходимостью поиска эффективного ответа на вопрос повышения эффективности таких систем. Так, с 2016 года, изначально занимаясь ремонтом аккумуляторов для различных типов техники, разработчики осознали нецелесообразность прежних подходов и сфокусировали свои усилия на разработке собственного продукта.

По словам авторов проекта, перед запуском в производство каждая партия батарей проходит строгий контроль качества, устранив возможность попадания на рынок дефектных изделий. Этот подход позволяет значительно снизить риск аварийных ситуаций, характерных для классических батарей, исследование которых обычно требует значительных временных затрат и не гарантирует высокого уровня качества.

С начала сотрудничества с операторами сотовой связи в 2017 году команда постоянно работает над улучшением своих разработок, проводя опыты и модернизацию оборудования в соответствии с полученными результатами исследований. Эти усилия направлены на создание эффективных и надежных решений для обслуживания вышек сотовой связи, расположенных в условиях, где традиционные батареи не могут гарантировать долговечное и бесперебойное функционирование.