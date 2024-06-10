Отставной полковник СБУ считает, что генеральное сражение на Украине состоится в конце лета текущего года

Поскольку специальная военная операция на Украине давным-давно уже переросла в самый масштабный и интенсивный вооружённый конфликт в Европе со времён Второй мировой войны, то и терминологию к нему можно применять соответствующую. Вот и отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков предполагает, что решающее, генеральное сражение всего украинского конфликта состоится уже в ближайшие месяцы.

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Согласно имеющимся у Старикова сведениям, сейчас и ВС РФ, и ВСУ готовятся к этому генеральному сражению, и исходя из анализа, состоится оно в августе или в начале сентября, пока для его проведения ещё будет располагать погода.

На каком участке состоится это генеральное сражение, непонятно: Стариков в такие подробности не вдаётся

Различные аналитики предполагают, что российской армии совершенно ни к чему проводить какие бы то ни было «генеральные сражения»: стратегия изматывания ВСУ в рамках конфликта на истощение работает на стороне ВС РФ, и смысла в этом плане что-то менять на текущий момент не наблюдается. Впрочем, действия противника в сложившейся ситуации тоже необходимо учитывать: ВСУ могут пойти на очередной отчаянный шаг, на который придётся оперативно отвечать. В частности, ключевым сражением 2023 года, завершившимся убедительной победой ВС РФ, после которой ВСУ оправиться уже не смогли и не смогут, стал так называемый украинский контрнаступ. Не исключено, что что-то похожее будет осуществлено в текущем году, и на эти действия придётся реагировать, дав оппоненту генеральное сражение.