Причём в Москве, что примечательно.

Поскольку индустриализация в России в значительной степени была завязана на использовании западного и японского оборудования и инструментов, доступ к которым сейчас в результате ввода против РФ незаконных односторонних рестрикций либо невозможен вовсе, либо затруднителен и, как следствие, избыточно дорог, то возникла резкая необходимость активного и, главное, быстрого импортозамещения. Процесс идёт, и вот, сегодня Минпромторг России сообщил о том, что предприятие «Микробор» в Москве наладило серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения.

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Отмечается, что речь идёт о многогранных твердосплавных пластинах для токарной и фрезерной обработки металлических деталей. Сами пластины изготавливаются из сплава вольфрама и кобальта, а применять их можно для обработки деталей из, соответственно, более мягких чугуна и стали.

Проектная мощность предприятия составляет порядка трёх миллионов пластин в год. Основные заказчики — это предприятия тяжёлого и среднего машиностроения, автомобильные заводы, авиационные заводы, заводы сельскохозяйственного машиностроения, и многие другие.