Вооружённые силы, а вместе с ними и ВКС, будут увеличиваться; следовательно, нужны в том числе и учебные самолёты.

Как вы знаете, российские вооружённые силы будут постепенно увеличиваться в размерах, и данный процесс уже активно идёт, учитывая постоянно растущие угрозы безопасности со стороны коллективного Запада. Понятно, что вооружённые силы подразделяются на виды, и все они будут комплектоваться согласно плану. Будет увеличиваться и численность Воздушно-космических сил, а это значит, что нужно подготавливать большее количество пилотов, создавать большее количество боевых самолётов, а также производить учебно-боевые самолёты, на которых пилоты, собственно, и будут проводить практические занятия.

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Вот о новой партии учебно-боевых самолётов, отправленной ВКС России с Иркутского авиационного завода, входящего в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), и пойдёт сегодня речь. Как сообщил Минпромторг России, партия самолётов Як-130 передана в ведение Минобороны.

Як-130 являются современными российскими учебно-боевыми самолётами, позволяющими проводить обучение пилотов самолётов четвёртого+ и пятого поколений. Согласно комментарию ОДК, все Як-130 из партии прошли наземные и лётные испытания и отправились в места постоянной дислокации.

Як-130 производятся с 2009 года, а эксплуатируются с 2010-го.