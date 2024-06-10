Корабль возглавляет отряд кораблей и судов Северного флота.

С 12 по 17 июня пройдёт визит группы кораблей российского Северного флота на Кубу, однако возглавляющий группу суперсовременный фрегат «Адмирал Горшков» прибыл в порт Гаваны уже сегодня, о чём пишут различные тематические ресурсы со ссылкой на соответствующие фото и видеоматериалы.

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«Адмирал Горшков» особенно интересен тем, что помимо всего прочего является носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», которые пару раз уже применялись для нанесения ударов по целям на Украине, то есть, прошли боевое крещение, в рамках которого показали себя великолепно: подлётное время такой ракеты, запущенной из акватории Чёрного моря, до Киева составляет всего несколько минут, за которые обитатели условного командного центра даже среагировать не успеют, не то что эвакуироваться.

Что до группы кораблей, то помимо «Адмирала Горшкова» в визите участвуют атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и буксир «Николай Чикер».

Формально визит связан с десятилетиями дружеских советско/российско-кубинских отношений. Реальная же его цель — это, в первую очередь, демонстрация военно-морского флага, означающая глобальное российское военное присутствие в Мировом океане.