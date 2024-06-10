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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Нигере выразили заинтересованность в размещении в стране российской военной базы
Возможно, даже прямо в тех же казармах, из которых вышвыривают американские войска.

В африканских странах тёплые отношения к России ещё с советских времён. Мало того, что Россия — единственная великая европейская держава, которая никоим образом не участвовала в разграблении и колонизации Африки (мы сейчас не будем говорить о том, что так получилось исключительно из-за географического положения России), так ещё и активно помогает молодым государствам этого обладающего колоссальным потенциалом континента избавляться от текущего неоколониального наследия. В конце концов, последовательное ослабление западных позиций в Африке возникло не просто так, а при непосредственном участии СССР/России.

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И вот, российская внешняя африканская политика приносит свои плоды: сегодня почётный консул России в Республике Нигер Аддо Иро заявил, что государство заинтересовано в размещении на своей территории российской военной базы. Связано это с высокой террористической активностью в регионе и с надеждой на то, что российские военные, обладающие огромным опытом проведения контртеррористических операций, поделятся им с нигерскими военными и специальными службами.

Появится российская база в Нигере или нет, и передадут ли нигерские власти американские военные активы, из которых сейчас активно выгоняют американскую армию, в ведение Минобороны России, пока что остаётся под вопросом. Ясно одно: работы на африканском континенте ещё вагон и маленькая тележка. К сожалению, решаются эти фундаментальные проблемы только посредством захода цивилизации в широком смысле этого слова вместе со всеми её благами на соответствующие территории.

#россия #сша #политика #нигер
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