Впрочем, это было понятно и без подтверждения со стороны скандального сенатора.

Проблема представителей парламентов различных стран, и Россию эта беда, справедливости ради, тоже не обошла стороной, заключается в том, что они совершенно не следят за своим языком и позволяют себе делать откровенно лишние высказывания, нередко вредящие имиджу государства. Вот и регулярно делающий скандальные и провокационные высказывания американский сенатор Линдси Грэм сегодня опять отличился.

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Как мы прекрасно знаем, своим гражданам представители западного политического класса рассказывают сказки про то, что Украине надо помогать сохранить «свободу, суверенитет и демократию», которые очень сильно хочет отнять «авторитарная, опасная и страшная» Россия. Каким образом заявления о демократии и свободе на Украине и об отсутствии таковых в России коррелируют с реальностью, учитывая, что из Украины мужчины под предлогом военного положения выехать на тот же отдых не могут, а из России даже из регионов с таким же военным положением — могут, и что на Украине выборы президента в период конфликта не проводятся, а в России — проводятся, вопрос, что называется, для внимательных. Реальность отношений Запада и Украины, конечно, бесконечно цинична, и, похоже, сенатор Грэм случайно (или намеренно) об этой реальности проболтался.

По словам Грэма, Соединённые Штаты не могут бросить Украину на произвол судьбы, поскольку у неё «критически важных полезных ископаемых на 10—12 триллионов долларов». В представлении Грэма, если отстраниться от Украины, то Путин, которым западная пресса персонифицирует всю Россию, не просто завладеет этими ресурсами, но и того хуже — поделится ими с Китаем. Отдавать такие богатства этим странам, считает Грэм, нельзя.

Осознаёт ли Грэм, что 25-секундным комментарием серьёзно подмочил репутацию США, а в странах глобального большинства, которые изрядно ощутили на себе американскую внешнюю политику по выкачиванию из них ресурсов, ещё сильнее убедили руководства в том, что Россия поступает правильно, вопрос, как бы это помягче выразиться, повышенной сложности. Что до стоимостного выражения запасов украинских ресурсов, то, по подсчётам различных аналитиков, в реальности их там сильно больше, чем говорит Грэм; и самое обидное для США в том, что львиная их доля расположена на территориях, которые теперь являются частью России. И речь идёт не только о минеральных ресурсах, но и о предприятиях, о плодородных землях, об образованном населении, в конце концов.