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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадыров сообщил о заходе ВС РФ в Сумскую область и установлении контроля над селом Рыжевка
Пока не совсем понятно, насколько это серьёзно, но количество точек напряжения для ВСУ увеличивается.

Ближе к ночи от околовоенных «пабликов» в социальных сетях стали появляться сведения о том, что очередной точкой напряжённости для украинского политического руководства стала Сумская область. Вскоре после распространения данных сообщений их подлинность подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров, который тесно связан с боевыми действиями в зоне специальной военной операции, в частности, в отношении полка спецназа «Ахмат».

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По словам Кадырова, подразделения «Ахмата» вместе с военнослужащими других подразделений ВС РФ зашли в Сумскую область и заняли населённый пункт Рыжевка в непосредственной близости к границе с Курской областью. Уточняется, что наступательные действия продолжились три дня.

На данном этапе неясно, насколько масштабным является наступление на данном направлении, если оно, конечно, носит хотя бы оперативно-тактический характер.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Лавров считает, что Запад услышал и понял предупреждение Москвы о поставках российских вооружений в третьи страны
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