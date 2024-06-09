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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров считает, что Запад услышал и понял предупреждение Москвы о поставках российских вооружений в третьи страны
Мы бы не были столь уверены. Если бы Запад хоть что-то понял, украинский кризис давно бы закончился.

В российском политическом руководстве принято относиться к западным визави как к себе, то есть, как к людям с рациональным, логическим мышлением. К сожалению, такой подход является рабочим только в одном случае: если государство-оппонент обладает хотя бы зачатками суверенитета. В Европе таких, как вы понимаете, можно пересчитать по пальцам одной руки, но надежда на то, что хотя бы минимальный здравый смысл на Западе восторжествует, остаётся.

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Вот и глава МИД России Сергей Лавров в комментарии отечественным СМИ заявил, что «не сомневается» в том, что западные страны услышали и поймут предупреждение, озвученное президентом Владимиром Путиным, о возможности поставок российских вооружений третьим странам, у которых также имеются напряжённые отношения с западными государствами.

По мнению Лаврова, на Западе ещё есть люди, которые могут анализировать ситуацию и делать «необходимые выводы».

И хотя заявление Лаврова вселяет надежду, но мы не были бы столь уверены в способностях действующего западного (в основном коллективно-европейского) руководства. Об осознании Западом неприемлемости угроз в свою сторону можно будет говорить только в том случае, если Запад в одностороннем порядке откажется от бесконечной эскалации украинского кризиса. Пока что не наблюдается даже намёков на деэскалацию.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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