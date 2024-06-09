Подтверждения будут когда-нибудь потом. Наверное.

Выбивание авиации (в случае с Украиной — уже её остатков) — это одна из первостепенных задач любого вооружённого конфликта, поскольку без господства или хотя бы паритета в воздухе в современных конфликтах делать нечего. Не скажем ничего нового, если отметим, что наиболее выгодный способ «выноса» авиации — это во время её стоянки на аэродромах. Но поскольку активные аэродромы располагаются далеко за линией боевого соприкосновения, то долететь до него могут отнюдь не любые средства поражения, а те, что могут, «светятся» на радарах и системах спутниковой разведки НАТО, работающих полностью в интересах ВСУ.

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Но в этот раз, судя по комментариям так называемых военкоров, которые по факту являются никакими не военкорами, а просто блогерами на военную и околовоенную тематику, позволяющими себе чрезмерно много бесконтрольной «отсебятины», даже если российские средства поражения на соответствующих западных системах предупреждения о ракетном нападении и «засветились», то сильно поздно. Как сообщается, ракетным ударом был поражён аэродром Миргород в Полтавской области.

Причём, как добавляют авторы околовоенных тематических групп в соцсетях, удар по аэродрому был нанесён в тот момент, когда с него к взлёту (предположительно, для нанесения ракетного удара по территории Белгородской области) готовились самолёты Воздушных сил ВСУ. Покинуть аэродром, согласно неподтверждённым пока сведениям, самолётам до нанесения ракетного удара не удалось.

Следует помнить, что западные ресурсы, публикующие спутниковые снимки тех или иных объектов, крайне предвзяты в текущем конфликте, поэтому ждать от них снимков поражённого аэродрома Миргород не стоит. Ясно одно: если информация подтвердится, то это свидетельствует о повысившемся качестве российской разведки и многократно ускорившейся работы связки разведка-командование-расчёт.