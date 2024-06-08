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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц заявил, что Германия «неустанно работает» над достижением «справедливого мира» для Украины
Нет, над справедливым миром работает как раз-таки РФ.

Казалось бы, у коллективного Запада в целом, и уж тем более у Германии в отдельности, нет перед Украиной никаких обязательств. Тем не менее, западные страны действуют и позволяют себе заявления в таком ключе, будто Украина уже является членом НАТО: бесконечные поставки вооружений, которые лишь затягивают кризис, не меняя его конечного исхода, и финансирование Киева за счёт собственных средств, которые отнюдь не помешали бы внутри Европы для решения её многочисленных внутренних проблем, ею же самой для себя и созданных.

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Вот и канцлер ФРГ Олаф Шольц зачем-то заявил, что президент России Владимир Путин «должен признать», что Украина «не сдастся» и не позволит «поставить себя на колени». По словам Шольца, для Украины возможен лишь «справедливый мир», и Германия «неустанно работает» над его достижением.

В представлении Шольца, «справедливый мир» для Украины — это осознаваемые уже всеми как неосуществимая фантазия заявления о возвращении страны в границы 1991 года. Отметим, что цели поставить кого бы то ни было на колени российское политическое руководство не ставит, иначе бы ход специальной военной операции имел совсем другой характер. Речь идёт о полной демилитаризации Украины и мирном соглашении на реалистичных основаниях, продиктованных ситуацией «на земле». Проще говоря, мир должен быть справедливым не только для Украины, но и для России. И Шольцу пора бы, наконец, уловить эту мысль и признать тот факт, что по-другому не будет.

Кому-нибудь ещё предстоит объяснить канцлеру ФРГ, что если бы он в 2022 году проявил волю и не позволил Вашингтону помыкать Германией в своих интересах, отказавшись становиться второй страной по объёму переданной Украине военной «помощи», то всё могло сложиться совсем иначе. Теперь же Германию ожидает процесс (причём нужен этот процесс в первую и в последнюю очередь самой Германии) длительного, тяжелейшего восстановления отношений с Россией, которых вряд ли удастся добиться без выплаты Германией компенсаций РФ за ущерб, нанесённый незаконными рестрикциями и поставками вооружений Киеву.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #психиатрия
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