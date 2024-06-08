И виной тому — поведение США.

Процесс дедолларизации, каким смешным он бы ни казался многим любителям штампов, это не просто перспектива, а перспектива вполне обозримая, причём понимают это и в самих Соединённых Штатах. Так, например, член Палаты представителей США Томас Мэсси в комментарии журналисту Такеру Карлсону раскритиковал американскую политику заваливания санкциями всех неугодных.

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По мнению Мэсси, своими действиями США «стреляют себе в ногу», поскольку собственноручно вынуждают государства бросать доллар и переходить на альтернативные валюты. По этому случаю Мэсси вспомнил интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которого глава российского государства заявил, что до введения против РФ незаконных рестрикций почти 70 % российских платежей осуществлялись в долларах. После 2022 года на долю долларов приходится лишь 20 % товарооборота России с дружественными странами, и тенденция отнюдь не позитивная для главной мировой резервной валюты.

Карлсон согласился с мнением Мэсси, заявив, что доллар подразумевался как стабильная, безопасная резервная валюта, обеспеченная американской экономикой. Сейчас же американское политическое руководство в нарушение собственных заветов своими же руками рубит сук, на котором сидит.

Напоминаем, что группа БРИКС уже не скрывает, что разрабатывает собственную финансовую систему. У которой, в теории, будет огромный охват: количество стран, откровенно уставших от западного диктата, огромно, и их совокупный рынок не в пример больше и разнообразнее, чем коллективно-западный.