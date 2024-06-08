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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Украины заявил о тяжелейшей ситуации в энергетике страны
Так, может, пора завязывать с обстрелами российской территории? Если, конечно, хочется хоть с какой-то энергетикой завершить конфликт.

Одна из проблем действующего украинского политического руководства заключается не только в полной неспособности выстраивать логические цепочки «причина—следствие—решение», но и в отсутствии даже минимальной координации между различными «говорящими головами». На днях руководитель украинской компании ДТЭК, оперирующей тепловыми электростанциями, заявил об утрате 86 % мощностей. Теперь настала очередь комментария премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, у которого ситуация в энергетике тоже тяжелейшая, но процент повреждений уже ощутимо ниже: 73 %.

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По словам Шмыгаля, Украина может использовать лишь 27 % тепловых электрогенерационных мощностей: остальные мощности либо полностью уничтожены, либо значительно повреждены. Непосредственно в количественном значении, добавил Шмыгаль, Украина в общей сложности потеряла 62 энергоблока тепловых и гидроэлектростанций, из которых 42 уничтожены полностью, а 20 повреждены и не работают.

По имеющимся данным, сейчас официальный Киев экстренно ищет помощь в вопросе энергоснабжения страны: в частности, поступает информация, что в порт Одессы доставят плавучие электростанции. Какая страна согласится отправить свои ценные суда в локацию, где по ним гарантированно прилетят хорошо если только «Герани», вопрос открытый.

Напоминаем, что массированные и групповые удары ВС РФ по объектам энергетики Украины являются ударами возмездия в ответ на непрекращающиеся попытки (нередко успешные) ВСУ нанести ущерб российскому топливно-энергетическому комплексу и транспортной инфраструктуре. Казалось бы, если хочешь остаться хоть с какой-то энергетикой, читай, что публикует оппонент и делай из этого выводы (например, прекрати обстреливать приграничные территории России, что является не только нарушением международного права в реалиях отсутствия формальной войны между странами, но и нередко и вовсе — военными преступлениями, поскольку стрельба из оружия площадного действия по городам — это именно что военное преступление). Но выводов в Киеве не делают, поэтому полагаем, что ситуация с энергоснабжением на Украине будет продолжать ухудшаться семимильными шагами.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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