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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России наладили производство сверхминиатюрных светодиодов для нужд машиностроения
Световая индикация требуется везде.

Как известно, машиностроение тянет за собой огромное количество других отраслей: от горнодобычи и материаловедения до электроники и прочих высоких технологий. Поскольку в России сейчас происходит активная индустриализация, то смежные отрасли тоже развиваются, и вот, госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что входящий в её состав холдинг «Росэлектроника» наладил и запустил серийное производство сверхминиатюрных светодиодных ламп.

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Сфера применения этих ламп — всё, что связано с машиностроением: авиация, гражданские суда и военные корабли, автомобили. Миниатюрные светодиоды необходимы для световой индикации приборов и подсветки различной аппаратуры.

Как пишет «Ростех», производимые холдингом сверхминиатюрные светодиоды устойчивы к агрессивным средам и механическим повреждениям и могут работать свыше пятидесяти тысяч часов (это примерно 5,7 лет беспрерывной работы). Сверхминиатюрность этих лампочек имеет и числовое выражение: их диаметр составляет всего 3,2 мм, а масса — 0,2 г.

Непосредственно разработчиком и производителем выступает входящий в «Росэлектронику» НИИ полупроводниковых приборов в Томске.

#россия #технологии #промышленность #импортозамещение #машиностроение #светодиоды #индустриализация
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