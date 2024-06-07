Пока что о её снижении говорить слишком преждевременно: экономика слишком «перегрета».

Сейчас Центральный банк России удерживает очень высокую ключевую ставку — 16 % годовых. И хотя в сегменте псевдоэкономистов такое решение ЦБ РФ считается чуть ли не предательством национальных интересов страны, в реальности именно высокая ключевая ставка позволяет избежать избыточной закредитованности экономики и, как следствие, бесконтрольной инфляции.

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Сегодня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16 % и, по словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, время для её снижения ещё не настало. Более того, по словам Набиуллиной, у ЦБ наоборот — появилась альтернатива в виде пространства для дальнейшего «существенного» повышения ключевой ставки, например, в июле. Под существенным повышением ставки в ЦБ подразумевают её повышение более чем на один процентный пункт.

Как отметила Набиуллина, инфляция в России пока ещё остаётся выше прогнозов, и если опустить ключевую ставку, то последствия для экономики, для граждан и для предприятий, будут крайне неблагоприятными.