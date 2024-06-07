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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Русские практически везде»: глава военного комитета НАТО обеспокоен растущим влиянием России в мире
А как ты хотел?

Опытные политологи сходятся во мнении, что мы находимся в самом начале новой Холодной войны, которая, по большому счёту, является лишь естественным продолжением Холодной войны старой, ставшим возможным из-за крайне неадекватного и недальновидного поведения коллективного Запада. Конфронтационные отношения с Россией весьма выгодны Западу, поскольку под страшилки в духе «Русские идут!» можно очень хорошо идеологически обрабатывать собственных граждан.

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Вот и глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в комментарии западной прессе заявил, что «русские практически везде», тем самым выразив крайнюю степень обеспокоенности растущим глобальным влиянием России.

«Русские практически везде. Они в космосе, в киберпространстве, они в Африке, где они используют Африканский корпус [Минобороны — прим. ред.], ранее известный, как «Группа Вагнера», чтобы дестабилизировать нации. Они в Арктике, они в Атлантическом океане. Они везде, и пытаются создать стратегические дилеммы для Альянса и других оппонентов. Нам необходимо быть бдительными и глядеть на 360 градусов во всех пространствах: в космосе, киберпространстве, на земле, в воздухе и на море», — заявил Бауэр.

Вместе с тем военачальник выразил сомнение в том, что на саммите НАТО в Вашингтоне будут даже обсуждать сроки и возможности вступления Украины в альянс.

#россия #политика #нато #психиатрия
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