Но только на условиях импортозамещения, а не «заградительных барьеров».

Торговые отношения между государствами — это, конечно, хорошо, но только в том случае, когда импортируемую продукцию невозможно заместить по ряду объективных причин. Например, те же бананы и персики в России попросту не растут, и их импортозамещать не нужно. Всё остальное же, особенно, стратегически важные отрасли промышленности — авиастроение, автомобилестроение, станкостроение, судостроение, военно-промышленный комплекс, приборостроение и прочее-прочее, импортозамещать нужно обязательно и без лишних разговоров.

реклама

На сегодняшний день доля импорта в структуре российской экономики составляет 19 % от валового внутреннего продукта (ВВП). В ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24) президент России Владимир Путин заявил о необходимости дальнейшего снижения этой доли — до 17 % ВВП к 2030 году.

По словам Путина, динамика в этом вопросе положительная: в 2019 году доля импорта составляла 26 % ВВП, и за четыре года её удалось сократить до 19 %. Поэтому ничего невозможного в деле снижения доли импорта до 17 % ВВП в перспективе ближайших шести лет нет и быть не может.

При этом глава государства отметил, что снижение доли импорта должно происходить не за счёт «заградительных барьеров» и прочих ограничений, а за счёт создания отечественных конкурентоспособных предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию. В качестве примера отрасли, которая не просто вышла на полное импортозамещение, но и стала экспортной, Путин привёл сельское хозяйство, которое всего 15 лет назад находилось в плачевном состоянии, а сегодня полностью обеспечивает Россию и является одной из важных статей экспортных доходов.