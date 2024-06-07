Грузинские элиты сделали выводы из чужих и своих ошибок.

Трагический опыт Украины для многих на постсоветском пространстве стал отрезвляющим: неожиданно выяснилось, что допрыгаться до боевых действий с военной сверхдержавой очень легко, а остановить их, особенно, если ты не являешься субъектом международных отношений и полностью исполняешь чужую волю, практически невозможно. Итогом боевых действий для Украины, и это уже очевидно всем, станет как минимум уменьшение её территории, полностью разрушенная экономика и энергосистема, колоссальный отток населения и полное отсутствие перспектив. И это, повторяем, как минимум.

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Повторения такой страшной судьбы никто не хочет, и в особенности этого не хотят действующие грузинские элиты, которые не только видят украинский опыт, но и помнят собственный период отсутствия государственного суверенитета во времена президентства Михаила Саакашвили, когда Грузия допрыгалась до конфликта с РФ и в его результате потеряла Абхазию и Южную Осетию, которые сейчас желает вернуть в свой состав.

И вот, о том, что Грузия не приемлет западного давления, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. По его словам, Грузия не является чьим-то вассалом и не позволит использовать себя в чужих интересах, повторив тем самым украинскую судьбу.

Недавно грузинский парламент принял закон о прозрачности иностранного влияния (закон об иноагентах) и даже преодолел президентское вето. За это проявление государственного суверенитета Соединённые Штаты, мнящие себя поборниками свободы слова и демократии, наложили на грузинских парламентариев персональные санкции. Собственно, именно это событие и комментировал господин Каладзе.