Производительность предприятия, по замыслу, составит 40 тысяч автомобилей в год.

Поскольку в результате введения Западом против России незаконных и нелегитимных рестрикций непосредственно западная автомобильная техника стала неконкурентоспособной по ценам, взлетевшим из-за необходимости доставлять технику окольными путями, а техника китайского производства, мягко говоря, «не вывозит» по уровню качества, то самым правильным решением в сложившейся ситуации, которая, как вы понимаете, очень надолго, является наращивание собственного производства. К счастью, в правительстве это тоже понимают, поэтому на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24) мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице построят первый в России роботизированный завод по производству грузовых автомобилей.

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Соответствующее соглашение было подписано между градоначальником, гендиректором «КамАЗ» Сергеем Коготиным, а также первым зампредом председателя Правительства России Денисом Мантуровым, курирующим вопросы промышленности и торговли (до этого был главой Минпромторга).

Инвестиции в строительство завода составят 50,2 миллиарда рублей, а их итогом станет производственная площадка, выпускающая примерно 40 тысяч среднетоннажных и тяжёлых грузовиков. По замыслу, производство будет использовать полностью отечественные IT-решения, а на нём будут задействованы 1 400 человек, что для предприятия столь высокой степени автоматизации — огромное количество.