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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Москве построят первый в РФ роботизированный завод по выпуску грузовиков
Производительность предприятия, по замыслу, составит 40 тысяч автомобилей в год.

Поскольку в результате введения Западом против России незаконных и нелегитимных рестрикций непосредственно западная автомобильная техника стала неконкурентоспособной по ценам, взлетевшим из-за необходимости доставлять технику окольными путями, а техника китайского производства, мягко говоря, «не вывозит» по уровню качества, то самым правильным решением в сложившейся ситуации, которая, как вы понимаете, очень надолго, является наращивание собственного производства. К счастью, в правительстве это тоже понимают, поэтому на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24) мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице построят первый в России роботизированный завод по производству грузовых автомобилей.

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Соответствующее соглашение было подписано между градоначальником, гендиректором «КамАЗ» Сергеем Коготиным, а также первым зампредом председателя Правительства России Денисом Мантуровым, курирующим вопросы промышленности и торговли (до этого был главой Минпромторга).

Инвестиции в строительство завода составят 50,2 миллиарда рублей, а их итогом станет производственная площадка, выпускающая примерно 40 тысяч среднетоннажных и тяжёлых грузовиков. По замыслу, производство будет использовать полностью отечественные IT-решения, а на нём будут задействованы 1 400 человек, что для предприятия столь высокой степени автоматизации — огромное количество.

#россия #экономика #промышленность #автомобилестроение #индустриализация
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irnwlf
15:38
Вот тут щас красножопые нищеброды со своими 9600 про развоняются....
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Мимо
15:36
Инженерник 13700 засунь себе в очко.
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Мимо
15:36
А о чём ещё может говорить "статистика" от Интел? А вот сторонняя статистика говорит о ненадёжности околотоповых 14-х корок.
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Амитабх Баччан
15:33
яндекс - дериватив гугла, там всё куплено. Более менее похожая на правду поисковая выдача от поисковиков opentext и aport.
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
PanzerK
15:32
Сначала будет GeForce 2 MX... потом и до 4 MX440 доберёмся... да будет проклято это имя во веки веков...
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
Колючка
15:30
я пользуюсь яндексом
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
Амитабх Баччан
15:29
Поискоая выдача гугла нерепрезентативна и куплена, это всем известный факт.
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
Mocus
15:27
Отличная статья :) Как я ржал :) :) :) :)
10 аналогов Notcoin, которые могут повторить его успех
Колючка
15:26
Я знаю что ты уже погуглил и понял, что я прав. Тебе ничего не остаётся, как с позором слиться.
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
Амитабх Баччан
15:25
Я не вру, а ты нагло врёшь. Вы кто на зарплате у куртки все такие. АМД - топ.
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
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