Формально — дружеский визит. Что на самом деле, повод для размышлений.

Кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на министерство Революционных вооружённых сил Кубы сообщило о том, что 12 июня в Гавану прибудет группа из четырёх кораблей российского Северного флота. Визит, как уточняется, связан с исторически дружественными двусторонними российско-кубинскими отношениями.

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В состав группы кораблей входят: атомная подводная лодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», спасательный буксир «Николай Чикер» и танкер «Академик Пашин». Уточняется, что на кораблях, несмотря на то, что как минимум фрегат «Адмирал Горшков» является носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» с возможностью их оснащения специальными (ядерными) боевыми частями, ядерного оружия не будет, так что угрозы региону нет.

Визит продлится пять дней — вплоть до 17 июня. Хотя формально перед нами дружеский визит, не стоит отметать и демонстрационный характер данного события. Так, западная пресса уже закатила истерику по поводу данного события, утверждая, что Россия отправила корабли якобы для участия в учениях со странами Латинской Америки этим визитом демонстрирует коллективному Западу свою способность проецировать силу в глобальном масштабе.

Что-то нам подсказывает, что события последних недель, когда вокруг украинского кризиса на фоне его очевидного всем провала для Запада продолжает нарастать уровень эскалации, дают опасениям западной прессы основания. К сожалению, западные функционеры, включая глав государств, сейчас ведут себя как избалованные школьники-хулиганы, плюющие бумажками в затылок соседа с передней парты. Как вы понимаете, если вовремя посреди урока не встать и не ударить такого хулигана лицом об парту, то он ничего не поймёт. Вчера высшее политическое руководство России прямым текстом заявило, что рассматривает (а, значит, уже рассмотрело и приняло решение) вариант передачи вооружений третьим странам и внесистемным акторам, дабы они использовали его против «чувствительных целей» Запада. Проще говоря, Россия будет поступать так же, как Запад поступает с Россией, и время для шуток закончилось.