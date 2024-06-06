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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия отправила на Кубу группу боевых кораблей Северного флота
Формально — дружеский визит. Что на самом деле, повод для размышлений.

Кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на министерство Революционных вооружённых сил Кубы сообщило о том, что 12 июня в Гавану прибудет группа из четырёх кораблей российского Северного флота. Визит, как уточняется, связан с исторически дружественными двусторонними российско-кубинскими отношениями.

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В состав группы кораблей входят: атомная подводная лодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», спасательный буксир «Николай Чикер» и танкер «Академик Пашин». Уточняется, что на кораблях, несмотря на то, что как минимум фрегат «Адмирал Горшков» является носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» с возможностью их оснащения специальными (ядерными) боевыми частями, ядерного оружия не будет, так что угрозы региону нет.

Визит продлится пять дней — вплоть до 17 июня. Хотя формально перед нами дружеский визит, не стоит отметать и демонстрационный характер данного события. Так, западная пресса уже закатила истерику по поводу данного события, утверждая, что Россия отправила корабли якобы для участия в учениях со странами Латинской Америки этим визитом демонстрирует коллективному Западу свою способность проецировать силу в глобальном масштабе.

Что-то нам подсказывает, что события последних недель, когда вокруг украинского кризиса на фоне его очевидного всем провала для Запада продолжает нарастать уровень эскалации, дают опасениям западной прессы основания. К сожалению, западные функционеры, включая глав государств, сейчас ведут себя как избалованные школьники-хулиганы, плюющие бумажками в затылок соседа с передней парты. Как вы понимаете, если вовремя посреди урока не встать и не ударить такого хулигана лицом об парту, то он ничего не поймёт. Вчера высшее политическое руководство России прямым текстом заявило, что рассматривает (а, значит, уже рассмотрело и приняло решение) вариант передачи вооружений третьим странам и внесистемным акторам, дабы они использовали его против «чувствительных целей» Запада. Проще говоря, Россия будет поступать так же, как Запад поступает с Россией, и время для шуток закончилось.

#россия #политика #куба
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grazer08
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Просроченному и его стаду только от мёртвой свиньи копыта достанутся 🐖.
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Nvidia&Intel Hater
22:48
убого максимально выглядят тво скрины с псевдо 2к -по виду примерно 800 на 600ютут картинка ровно как она задумывалась в игре.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
22:47
То есть ты всерьез считаешь что у тебя четкие скрины ?? иди срочно к варчу -окулисту или к психиатру сначала
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
grazer08
22:46
Ну что, ципсошный акушерский недовесок, пруфы то будут или снова напиз…л? В их руководстве конечно те ещё мудаки сидят, но уж точно не дебилы, чтоб Просрочке кровные отваливать, на подкорм желудями т...
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Nvidia&Intel Hater
22:45
я могу убрать резкость тоновых карт,а вот ты цвет кала с своих скринов 0не уберешь .у тебя они все желто поносного цвета.и ни о какой четкости у тебя речи даже близко нет -реально как будто 800 на 600...
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Tarment
22:43
синева не синева, а рябь остаётся
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Nvidia&Intel Hater
22:42
ты включи эту игру на нвидиа и удивишся -синева там ровно такая же.это в самой игре так.так что в пролете ты,а вот у тебя реально как будто насрали на экран и вытереть забыли .слегка ток размазали .вс...
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Tarment
22:41
Это не норма, это убого выглядит, наждачка отдающая синевой. Всё в ряби, кирпичи в ряби, дальний дом весь рябит. У меня наоборот именно что просто чёткие скрины без лишнего шарпа, к которому ты привык...
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
22:38
я привык к нормальным картинкам.как они идут изначально.тут галимое мыло просто .противно смотреть.я могу конечно тоновые карты убавить в игре до 1 в том же спайдере и то лучше четкость будет чем у те...
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