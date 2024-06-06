И обучит 4,5 тысячи украинских военнослужащих. При этом Макрон не считает это эскалацией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, которому следовало бы всё своё внимание уделять внутренним проблемам Пятой Республики, продолжает играть с огнём в отношении украинского кризиса, не понимая, что пожар в случае его распространения не пощадит никого. Сегодня Макрон, наблюдающий за активностью российских военнослужащих в Африке, откуда активно выгоняют французские контингенты, решил «отыграться» на Украине, и объявил о том, что Париж предоставит Киеву истребители Mirage-2000-5 (где «5» — это индекс, обозначающий модификацию истребителя, а не количество истребителей, как неверно перевели некоторые СМИ) и обучит пилотов.

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Вместе с тем, добавил Макрон, Франция обучит бригаду украинских военнослужащих. Чему Франция, которая в последний раз участвовала в серьёзном вооружённом конфликте порядка двух веков тому назад, может обучить ВСУ, вопрос, конечно, очень хороший. Кроме того, не уточняется, сколько конкретно истребителей намерена передать Франция.

В любом случае, перед нами прямая эскалация кризиса со стороны Франции, хотя сам президент Макрон с этим не согласен. В его фантазиях, это не эскалация, и вообще сам Париж обеими руками за мир и дружбу, но только не на условиях капитуляции Киева. Какая Парижу разница, на каких условиях будет достигнут мир в Европе, и не доиграется ли Франция до больших проблем — это, опять же, вопросы, которые «ручная» западная пресса Макрону не задаст.

Истребители Mirage-2000 приняты на вооружение в 1984 году. То есть, являются примерно современниками массово утраченных Украиной МиГ-29, Су-27 и готовящихся к поставке американских F-16.