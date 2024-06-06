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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон пообещал Украине истребители Mirage-2000
И обучит 4,5 тысячи украинских военнослужащих. При этом Макрон не считает это эскалацией.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, которому следовало бы всё своё внимание уделять внутренним проблемам Пятой Республики, продолжает играть с огнём в отношении украинского кризиса, не понимая, что пожар в случае его распространения не пощадит никого. Сегодня Макрон, наблюдающий за активностью российских военнослужащих в Африке, откуда активно выгоняют французские контингенты, решил «отыграться» на Украине, и объявил о том, что Париж предоставит Киеву истребители Mirage-2000-5 (где «5» — это индекс, обозначающий модификацию истребителя, а не количество истребителей, как неверно перевели некоторые СМИ) и обучит пилотов.

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Вместе с тем, добавил Макрон, Франция обучит бригаду украинских военнослужащих. Чему Франция, которая в последний раз участвовала в серьёзном вооружённом конфликте порядка двух веков тому назад, может обучить ВСУ, вопрос, конечно, очень хороший. Кроме того, не уточняется, сколько конкретно истребителей намерена передать Франция.

В любом случае, перед нами прямая эскалация кризиса со стороны Франции, хотя сам президент Макрон с этим не согласен. В его фантазиях, это не эскалация, и вообще сам Париж обеими руками за мир и дружбу, но только не на условиях капитуляции Киева. Какая Парижу разница, на каких условиях будет достигнут мир в Европе, и не доиграется ли Франция до больших проблем — это, опять же, вопросы, которые «ручная» западная пресса Макрону не задаст.

Истребители Mirage-2000 приняты на вооружение в 1984 году. То есть, являются примерно современниками массово утраченных Украиной МиГ-29, Су-27 и готовящихся к поставке американских F-16.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #психиатрия #франция #истребители #mirage-2000 #dassault mirage-2000
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Tarment
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Nvidia&Intel Hater
22:12
тут FHD,и он не шеша
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Nvidia&Intel Hater
22:11
нет .это значит что помойная картинка .ты на своем барахле просто натив не видел qhd
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Tarment
22:10
Если детали добавлены до QHD, значит QHD
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Амитабх Баччан
22:09
однояйцевые
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Tarment
22:09
Я думаю это Шеша, а на его скринах везде мыло, хотя он говорит QHD
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Nvidia&Intel Hater
22:07
еще раз -у тебя нет никакого 2к .а уж что у тебя в fhd показывает -просто испанский стыд или там таа так четко работает ?? в пень ее.я лучше хess включу сглаживание
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
22:07
у тебя там гавно все скрины -выбрать из гавна получше сорт я не могу
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Nvidia&Intel Hater
22:05
а может чумба и он -братья ??
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