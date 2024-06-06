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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Киев хочет взыскать с России $2,5 млрд за разрушение Каховской ГЭС
Киев не смущает, что это он её разрушил, и что станция вообще-то на территории России?

Год назад произошёл прорыв и разрушение плотины Каховской ГЭС, вызванные многочисленными ударами ВСУ из реактивных систем залпового огня и ослабеванием конструкции вследствие десятилетий отсутствия внятного обслуживания. Официальный Киев, конечно же, свою вину в произошедшем, что повлекло за собой серьёзную экологическую катастрофу в Херсонской области вниз по течению Днепра, не признаёт и при действующем правительстве и не признает. Более того, Украина позволяет себе абсурдные заявления и действия.

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Например, сегодня в СМИ попала информация о том, что глава компании «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил о намерении Киева подать в международный арбитражный суд с целью истребования с России $2,5 миллиардов за разрушение Каховской ГЭС и всего, что с этим связано.

Не знаем, в каком году существует господин Сирота, но объективная реальность такова, что Херсонская область, где располагалась Каховская ГЭС, является частью России, и восстанавливать станцию вместе с плотиной тоже будет Россия — как только боевые действия завершатся или же как только линия боевого соприкосновения будет отодвинута на необходимое расстояние (сотни километров).

Так ведь можно доиграться до того, что Россия тоже взыщет с Украины деньги за повреждения нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и прочих объектов топливно-энергетического комплекса, удары по которым совершенно незаконны с точки зрения международного права, поскольку не находятся в зоне конфликта, а формальной войны между РФ и Украиной нет.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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