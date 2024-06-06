Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России на заводе «Саста» начато серийное производство новых фрезерных станков с ЧПУ
Дело крайне важное и нужное.

Как уже отмечалось неоднократно, в России начинается масштабная индустриализация. Процесс распланирован на долгие годы и десятилетия вперёд, и мы сейчас находимся в самом его начале. А никакая индустриализация, как вы понимаете, невозможна без станкостроения как основы основ любого машиностроения. Пока что лишь незначительная доля всех устанавливаемых на производствах станков являются отечественными, но процесс идёт, и вот, сегодня станкостроительный завод «Саста», расположенный в городе Сасово Рязанской области, сообщил о том, что началось серийное производство фрезерных станков модели ВМС-1300.

реклама

Уточняется, что основные узлы станка создаются непосредственно на предприятии. С технической точки зрения данный фрезерный станок позволяет производить силовую обработку материалов, включая тяжёлые металлы, массой до 1 200 кг, и оснащён инструментальным магазином на 32 позиции.

Полностью импортозамещённым данный станок не является: на него устанавливают китайскую систему числового программного управления HNC808. Хотелось бы верить, что и это — временно.

Отметим, что японские и западные станки продолжают правдами и неправдами поставляться в Россию, но, как вы понимаете, сей процесс отныне сильно рискованный, поэтому вопрос тотального импортозамещения в станкостроении — это вопрос стратегической важности.

#россия #китай #экономика #промышленность #станкостроение
+
Написать комментарий (0)
ВСУ ночью нанесли удар по Новошахтинскому НПЗ
В распоряжении ВСУ появились первые нидерландские самоходные «зенитки» Cheetah
Генсек НАТО не считает, что альянс неизбежно вступит в войну с Россией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
161
Очень краткий обзор игры MotoGP24
1
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
22
Обзор робота-мойщика окон CaseGuru CGWash
7
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
16
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
124
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
+
Евросоюз готовит тарифный удар по китайскому автопрому
9
Forbes: У Украины «достаточно» боевых самолётов, но не хватает планирующих бомб
8
На Западе назвали гегемонию США "бумажным тигром"
18

Сейчас обсуждают

cibershot
19:07
ТЫ прикалываешься чтоли 3200 мгц? Это очень мало для этой игры надо 4500мгц хотя бы для нормальной игры. Частота нужна
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Амитабх Баччан
19:06
конечно не видели, у них в нативе 2 фпс и попаболь
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Робин Гудеичь
19:05
удивительно, как можно так с_ рать себе на голову... Пройти мимо - это не открывать статью и оставлять бесполезный комментарий, коммент основанный на личной неприязни с попыткой дискредитировать челов...
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
cibershot
19:04
Есть только один вариант, разьепать америкосов ядерным оружием и стать самыми главными. Только царь будет сопли дальше жевать
Казахстан не поддерживает санкции против России, но будет их соблюдать, потому что это выгодно
Nvidia&Intel Hater
19:03
особо угораю с скринов в 2к где вид как будто 120 на 1024 гамном обмазали.он видно нативные не видел никогда
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
VAKT
18:50
Это тот, который до 100 градусов долбится - так себе совет, если что. И забыли добавить, что нужна, по хорошему, трёхсекционная жижа, а не воздух, или поверлимит научите сразу урезать, раз советуете т...
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
grazer08
18:49
Путин сказал, какой будет ответ на удары западным оружием по территории РФ
Илья Волков
18:47
Кем и для кого пишут эту охинею?вот серьезно, судя по комментариям никому не вперлось мнение маминого инженера с 0 iq, других зрителей тут нет, для кого это??
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
Nvidia&Intel Hater
18:45
я для тебя пидараса специально видео запишу где буду ходить в разные стороны -чтоб ты сученок защеканный не писал ересь тут про кеширование.И давай видос с xess ультра+ и хай настройками а не врубание...
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
18:39
на твоей играть конечно комфортно -35 кадров просто атас
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем