Дело крайне важное и нужное.

Как уже отмечалось неоднократно, в России начинается масштабная индустриализация. Процесс распланирован на долгие годы и десятилетия вперёд, и мы сейчас находимся в самом его начале. А никакая индустриализация, как вы понимаете, невозможна без станкостроения как основы основ любого машиностроения. Пока что лишь незначительная доля всех устанавливаемых на производствах станков являются отечественными, но процесс идёт, и вот, сегодня станкостроительный завод «Саста», расположенный в городе Сасово Рязанской области, сообщил о том, что началось серийное производство фрезерных станков модели ВМС-1300.

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Уточняется, что основные узлы станка создаются непосредственно на предприятии. С технической точки зрения данный фрезерный станок позволяет производить силовую обработку материалов, включая тяжёлые металлы, массой до 1 200 кг, и оснащён инструментальным магазином на 32 позиции.

Полностью импортозамещённым данный станок не является: на него устанавливают китайскую систему числового программного управления HNC808. Хотелось бы верить, что и это — временно.

Отметим, что японские и западные станки продолжают правдами и неправдами поставляться в Россию, но, как вы понимаете, сей процесс отныне сильно рискованный, поэтому вопрос тотального импортозамещения в станкостроении — это вопрос стратегической важности.