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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В распоряжении ВСУ появились первые нидерландские самоходные «зенитки» Cheetah
Это голландская лицензионная копия немецких Gepard. Собственно, Cheetah в переводе с английского и есть — гепард.

Как вы прекрасно знаете, боевые действия на Украине продолжаются исключительно по причине беспрецедентного уровня вовлечения в него стран коллективного Запада, снабдившего ВСУ вооружениями на сотни миллиардов долларов. Вопрос дальнейшего статуса отношений РФ с Западом после всего, что натворил последний, сейчас пока даже не рассматривается, поскольку напичкивание ВСУ оружием продолжается. В частности, сегодня в Сети появились кадры с первыми переданными Киеву нидерландскими зенитными системами Cheetah.

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Данные «зенитки», название которых переводится как «Гепард», являются голландскими аналогами немецких, да, Gepard’ов, которые также в больших количествах были поставлены ВСУ.

Следует помнить, что противовоздушная оборона является одной из многочисленных ахиллесовых пят ВСУ, поэтому с целью затягивания текущего кризиса Запад поставляет Киеву всё, что у него у самого есть и чем можно пожертвовать без критического ослабления собственной обороноспособности.

Cheetah, как и её немецкий аналог, является зенитной самоходной установкой, расстреливающей воздушные цели при помощи спаренного пулемёта. В условиях колоссальной концентрации БПЛА такой способ противодействия им является наиболее эффективным. Радиоэлектронное подавление — это, конечно, хорошо, но, как отмечают военнослужащие, дроны постоянно совершенствуются и становятся устойчивыми к подавлению сигнала, а от физического уничтожения пока ничто не спасает; силовые поля ещё не разработали.

#россия #украина #политика #боевые действия
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17:37
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Nvidia&Intel Hater
17:35
ты отрицаешь что там блевотина а не качество ?? да там как будто на экран насрали в том длсс
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