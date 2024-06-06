На очереди истребители F-16.

Судьба всех переданных ВСУ образцов западной военной техники проходит по одному и тому же сценарию: они неизбежно становятся металлоломом вследствие повреждений, полученных от ударов российским вооружением. И если поначалу каждая подбитая западная единица техники становится громкой новостью, то затем их «вынос» переходит в категорию рутинных действий. Собственно, отныне такими рутинными стали нанесения повреждений и уничтожение танков M1 Abrams производства США.

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Речь идёт о появившихся сегодня кадрах поражения очередного M1 Abrams при помощи FPV-дрона. На каком участке линии боевого соприкосновения произошло это событие, не уточняется, но рискнём предположить, что к западу от Авдеевки. Именно там впервые в истории вооружёнными силами первого класса был уничтожен «Абрамс», и именно на этом направлении ВСУ сконцентрировали основные запасы данной бронетехники.

Сами бойцы ВСУ отзываются об американских танках отнюдь не в идеалистических выражениях. Отмечается, что M1 Abrams не предназначен для современных боевых действий, требует массы «кустарных» доработок, тяжёлый и неповоротливый и в целом не соответствует полю боя и угрозам, с которым ему приходится сталкиваться.